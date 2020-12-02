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Главная Новости Общество невероятно Спасатели извлекли из дому мужчину весом 300 кг пожарным краном
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Спасатели извлекли из дому мужчину весом 300 кг пожарным краном

Операция по спасению мужчины с лишним весом длилась более четырех часов

сегодня, 03:35
Автор:

Сергей Медведев

Бич нашего времени для человечества — избыточный вес и малоподвижный образ жизни. Эти два "греха" сыграли злую шутку с жителем французского города Перпиньян, расположенном на юге Франции.

Спасатели извлекли из дому мужчину весом 300 кг пожарным краном

Спасательная операция по извлечению мужчины с избыточным весом

Мужчина, вес которого достигал 300 килограмм больше года не мог выбраться из своего жилища после того, как упал и сломал себе бедро. Бедняга ожидал помощи со стороны властей с 2019 года, его адвокат даже пожаловался министру внутренних дел Франции.

Для спасения привлекли около пятидесяти человек — в операции участвовали полицейские, пожарные, медицинские работники и сотрудники мэрии. Сложность заключалась еще и в том, что дом, в котором жил Аллен (так звали мужчину) расположен на слишком узкой для спецтехники улице.  Для того чтобы вытащить человека, пришлось демонтировать часть стены вокруг оконного проема. Жителей дома на время решили эвакуировать.

Спустя четыре часа от начала спасательных работ, Аллена поместили в специальный контейнер, который подняли к уровню окна, используя кран. После чего капсулу спустили на землю и мужчину немедленно отвезли   в больницу города Монпелье.

После соответствующего лечения Аллена ждет специализированный центр в Тулузе, который занимается проблемами людей с избыточным весом.

Как сообщал портал "Комментарии", похудеть вполовину пришлось 36-летнему американцу, чтобы не умереть. С апреля 2017-го года он сбросил 114 килограммов и останавливаться на достигнутом не планирует. Ведь теперь у него появилась мечта — служить в полиции. Брок Кэрроу начал набирать вес, когда умерла его мать. Она страдала от алкоголизма, и мужчина винил себя в том, что не смог ее спасти. В итоге он начал заедать стресс и в какой-то момент весы под ним показали 238 килограмм.

 


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Источник: https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/
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