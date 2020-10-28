Собирают мусор в обмен на еду: мужчина научил сорок собирать пробки от бутылок

Сорока – одна из умнейших птиц на земле и одна из немногих, которая поддается дрессировке. Порой их осознанные действия умиляют. Но больше поражают люди, которые решаются приручить и научить стрекотух осознанным действиям. Наблюдая за стаей сорок у себя на заднем дворе дома, Ханс Форсберг, который работает над промышленными приложениями для искусственного интеллекта, придумал, как применить свои знания в ІТ для дрессировки этих пернатых. Он обучил птиц собирать пробки от бутылок, разбросанные вокруг его участка в обмен на еду, создав специальное устройство. Процесс он снял на камеру и разместил на YouTube.

Каждый раз, когда сорока кидает пробку от бутылки в обозначенное отверстие, она получает угощение из дозатора.

Изобретатель рассказывает, что на приручение и обучение сорок у него ушло несколько лет, ведь сначала было необходимо заинтересовать птиц кормушкой, регулярно их подкармливать и приучить к своему присутствию. Зато сейчас несколько поколений пернатых очищают территорию от неразлагаемого мусора.





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