Свесила за задние лапы с окна 7 этажа: в Житомире женщина издевалась над щенком

Очередной факт жестокого обращения с животным зафиксировали в Украине волонтеры. Об этой на своей странице в Facebook сообщает общественная организация UAnimals.

В этот раз живодерку выявили в Житомире. Известно, что женщина, держа за задние лапы щенка хаски, свесила его в окно седьмого этажа головой вниз, а затем несколько раз тряхнула. Щенок в это время громко скулил и оказывал сопротивления жестокой хватке нерадивой хозяйки.

Впоследствии, после распространения видео в соцсети бедное животное было изъято у хозяев представителями правоохранительных органов. Отмечается, что хозяин квартиры, в котором выявили животное, отрицал факт насилия над щенком, но потом признался, что это был воспитательный момент. Хозяйка собаки утверждала, что щенок якобы сам вылез наружу из окна.

Настрадавшееся животное передали зоозащитникам. Те, в свою очередь, привезли щенка на осмотр в ветеринарную клинику, результаты обследования должны передать в правоохранительные органы.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые из Великобритании и других стран приводят доказательства того, что некоторые животные могут переносить коронавирус.



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