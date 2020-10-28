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Главная Новости Общество происшествия Свесила за задние лапы с окна 7 этажа: в Житомире женщина издевалась над щенком
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Свесила за задние лапы с окна 7 этажа: в Житомире женщина издевалась над щенком

Известно, что хозяева бедного животного злоупотребляют крепкими напитками

сегодня, 00:48
Автор:

Дмитрий Симоненко

Очередной факт жестокого обращения с животным зафиксировали в Украине волонтеры. Об этой на своей странице в Facebook сообщает общественная организация UAnimals.

Свесила за задние лапы с окна 7 этажа: в Житомире женщина издевалась над щенком

В этот раз живодерку выявили в Житомире. Известно, что женщина, держа за задние лапы щенка хаски, свесила его в окно седьмого этажа головой вниз, а затем несколько раз тряхнула. Щенок в это время громко скулил и оказывал сопротивления жестокой хватке нерадивой хозяйки.

Впоследствии, после распространения видео в соцсети бедное животное было изъято у хозяев представителями правоохранительных органов. Отмечается, что хозяин квартиры, в котором выявили животное, отрицал факт насилия над щенком, но потом признался, что это был воспитательный момент. Хозяйка собаки утверждала, что щенок якобы сам вылез наружу из окна.

Настрадавшееся животное передали зоозащитникам. Те, в свою очередь, привезли щенка на осмотр в ветеринарную клинику, результаты обследования должны передать в правоохранительные органы.


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые из Великобритании и других стран приводят доказательства того, что некоторые животные могут переносить коронавирус.


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