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Смертельные пушистики: чем опасны африканские хомячки (Фото)

Чтобы защититься, африканские хомяки натирают свое тело природным ядом

сегодня, 05:30
Автор:

Кириєнко Анна

Внешняя красота может быть обманчивой. Так же и с этими пушистиками, которые, на первый взгляд кажутся совсем безобидными. На сайте Journal of Mammology опубликовали статью, где описали африканского лохматого хомяка, который выглядит очень мило, но несет прямую угрозу другим животным и людям.

Смертельные пушистики: чем опасны африканские хомячки (Фото)

Фото: Рopmech

Чтобы защититься от хищников, хомяк намеренно покрывает свое тело ядом дерева акокантеры абиссинской, который является смертельным для живых организмов.

Яд люди использовали на охоте и мазали этим веществом наконечники стрел. Одного легкого прикосновения стрелы достаточно для того, чтобы убить большую добычу.

Само животное небольшого размера, как кролик. В своей повседневной жизни хомяки довольно мирные — они питаются растениями и их зернами, а также посвящают свою жизнь одному партнеру.

Чтобы сделать выводы об опасности животных, ученым пришлось исследовать видеозапись почти на тысячу часов. Каждый из исследованных хомяков повторял процедуру "вооружение" ядом с дерева.

Смертельные пушистики: чем опасны африканские хомячки (Фото) - фото 2
Смертельные пушистики: чем опасны африканские хомячки (Фото) - фото 3

Сайт "Комментарии" также напоминает, что австралийские ученые нашли новые виды животных .


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Источник: https://academic.oup.com/jmammal/advance-article/doi/10.1093/jmammal/gyaa127/5986404?guestAccessKey=c47fc9ed-5489-4550-a244-d1d83fa20511&from=article_link
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