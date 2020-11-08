Сингапур запускает свой первый круиз в никуда

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Татьяна Лозовенко
Сотни жителей Сингапура, которым не терпится выбраться из страны, в пятницу отправились в "круиз в никуда". Об этом сообщает Reuters.
Фото: newsin.asia
Специальные круизы Сингапура открыты только для его граждан. Судно World Dream отплывает от города, чтобы вернуться туда через несколько дней, предоставив отдыхающим возможность "побывать за границей" в условиях кризиса круизной индустрии. Пассажиры сдали тест на коронавирус перед посадкой.
1400 гостей должны постоянно иметь при себе электронное устройство для отслеживания их местоположения на судне и находиться на расстоянии друг от друга, соблюдая санитарные нормы. Буфеты самообслуживания закрыли. Организаторы также оснастили судно местом для изоляции больного, если произойдет ЧП.
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