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Сингапур запускает свой первый круиз в никуда

Судно World Dream отплывает от города, чтобы вернуться туда через несколько дней, предоставив отдыхающим возможность "побывать за границей"

сегодня, 22:00
Автор:

Татьяна Лозовенко

Сотни жителей Сингапура, которым не терпится выбраться из страны, в пятницу отправились в "круиз в никуда". Об этом сообщает Reuters.

Сингапур запускает свой первый круиз в никуда

Фото: newsin.asia

Специальные круизы Сингапура открыты только для его граждан. Судно World Dream отплывает от города, чтобы вернуться туда через несколько дней, предоставив отдыхающим возможность "побывать за границей" в условиях кризиса круизной индустрии. Пассажиры сдали тест на коронавирус перед посадкой.

"Я хочу выбраться из Сингапура, пусть даже ненадолго, на несколько дней", — сказал пассажир Роберт Гаксиола.

1400 гостей должны постоянно иметь при себе электронное устройство для отслеживания их местоположения на судне и находиться на расстоянии друг от друга, соблюдая санитарные нормы. Буфеты самообслуживания закрыли. Организаторы также оснастили судно местом для изоляции больного, если произойдет ЧП.

"Не беспокоюсь, так как в этом году я уже был пассажиром этого круизного лайнера", — сказал Анг Сен Хок, ожидая результатов своего теста.

Ранее "Комментарии" сообщали, что архитекторы японского архитектурного бюро Noiz разработали концепцию футуристического космопорта, который состоит из четырех этажей. 






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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-singapore-cruisesh-idUSKBN27M1ZD?taid=5fa57a15a9d96800011faa67&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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