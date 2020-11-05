Швырялся деньгами: в Китае полиция задержала необычного наркомана

Необычный инцидент произошел в китайском городе Чунцин. Житель одной из многоэтажек принял наркотики и, находясь под действием одурманивающих веществ, решил поделиться своими деньгами с окружающими.

Будучи "под кайфом", мужчина стал разбрасывать денежные купюры с 30-го этажа высотки. Люди, находящиеся внизу, оценили щедрость человека. Правда, его поступок вызвал некоторые неудобства — водители автомобилей, проезжавших мимо, бросились собирать банкноты, что повлекло образование немалой пробки. Для того чтобы прекратить этот поток денег. которые, в буквальном смысле, сыпались с неба, пришлось задействовать полицейских. Правоохранители не повелись на провокацию, деньги собирать не стали, а взяли, да и арестовали филантропа. Забавный инцидент попал на видео.





Как сообщал портал "Комментарии", деньги входят в список самых грязных вещей в мире. На их поверхности скапливается сотни разновидностей бактерий и микробов, поэтому мыть руки после использования "налички" нужно обязательно. Ученые выяснили, какие именно бактерии живут на банкнотах и насколько они опасны.

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