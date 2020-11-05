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Главная Новости Общество невероятно Швырялся деньгами: в Китае полиция задержала необычного наркомана
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Швырялся деньгами: в Китае полиция задержала необычного наркомана

Денежный дождь вызвал пробку в одном из районов города

сегодня, 11:59
Автор:

Сергей Медведев

Необычный инцидент произошел в китайском городе Чунцин. Житель одной из многоэтажек принял наркотики и, находясь под действием одурманивающих веществ, решил поделиться своими деньгами с окружающими. 

Швырялся деньгами: в Китае полиция задержала необычного наркомана

Будучи "под кайфом", мужчина стал разбрасывать денежные купюры с 30-го этажа высотки. Люди, находящиеся внизу, оценили щедрость человека. Правда, его поступок вызвал некоторые неудобства — водители автомобилей, проезжавших мимо, бросились собирать банкноты, что повлекло образование немалой пробки. Для того чтобы прекратить этот поток денег. которые, в буквальном смысле, сыпались с неба, пришлось задействовать полицейских. Правоохранители не повелись на провокацию, деньги собирать не стали, а взяли, да и арестовали филантропа. Забавный инцидент попал на видео.


Как сообщал портал "Комментарии", деньги входят в список самых грязных вещей в мире. На их поверхности скапливается сотни разновидностей бактерий и микробов, поэтому мыть руки после использования "налички" нужно обязательно. Ученые выяснили, какие именно бактерии живут на банкнотах и насколько они опасны.


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Источник: https://t.me/ofigenno/5418
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