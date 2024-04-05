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Школьник нашел в поле 2000-летний римский браслет

Римский браслет 1-го века обнаружен в Британии

сегодня, 13:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Великобритании 12-летний мальчик Рован Бреннан во время прогулки со своей мамой Амандой и собакой случайно обнаружил древний римский браслет. Этот предмет, лежавший в земле около 2000 лет, оказался редким золотым артефактом первого века нашей эры.

Школьник нашел в поле 2000-летний римский браслет

Хлопчик виявив золотий браслет, який пролежав понад 2000 років. Фото: SWNS

Сначала Аманда, мать Рована, думала, что найденный металлический предмет не суть важно, но ее сын был уверен в его особенности. Рован даже начал исследовать, как убедиться, что это действительно золото. Подтверждение их предположений пришло после того, как их находка привлекла внимание местной парикмахерши, которая заинтересовалась историей и посоветовала обратиться к специалистам.

Школьник нашел в поле 2000-летний римский браслет - фото 2

Далее, после оценки офицера по поиску находок, семья узнала, что их браслет – это не просто старинное украшение, а исторически значимый артефакт, изучаемый сейчас в Британском музее. Этот браслет типа "Армилла" был определен как очень редкая находка, поскольку подобные предметы были наградами для римских солдат, выражением уважения и признанием их заслуг.

Эта история стала настоящим открытием не только для семьи Бреннана, но и для историков и археологов, напоминая о богатых и неизученных слоях истории, которые могут быть раскрыты благодаря случайным находкам.

Школьник нашел в поле 2000-летний римский браслет - фото 3

Этот случай не только обогатил семью Бреннан неизгладимым опытом, но и внес весомый вклад в изучение римской эпохи в Британии, вновь напомнив нам о том, как близко прошлое может быть к нам, лежа буквально под ногами.

"Это было очень увлекательно – мы узнали так много нового, и очень приятно, что мы все еще продолжаем участвовать в этом процессе, чтобы следить за его историей. В нашем доме появилась частица истории", — сказала Аманда.



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Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/brit-lad-12-finds-roman-32515126
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