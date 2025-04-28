Сенсация в биологии: яд этих змей научился приспосабливаться под каждую жертву

Группа биологов из Университета Южной Флориды вместе с мексиканскими учеными провела серию экспедиций на 11 безлюдных островов в заливе Калифорнии — местности, известной как крупнейшее в мире скопление гремучих змей.

Гремучая змея

Ученые поймали десятки змей в прохладные вечерние часы, проанализировали их яд и совершили удивительное открытие. В отличие от ожиданий, змеи на островах производили не более сложный яд для поражения разнообразной добычи, а наоборот — их яд оказался более простым и приспособленным для конкретного вида жертв.

Это открытие бросает вызов обычным представлениям об эволюции. Вместо того чтобы расширять арсенал токсинов, изоляция заставила змей "точить" яд под отдельные типы добычи, что изменяет наше понимание того, как виды приспосабливаются в условиях изолированных или фрагментированных сред.

"Это не только история о змеях — это фундаментальный рассказ о том, как жизнь эволюционирует в условиях изменения биоразнообразия и изоляции", — пояснил Марк Маргресс, доцент кафедры интегративной биологии USF.

По словам Маргреса, они ожидали, что в средах с большим количеством видов змеи разовьют более сложный яд. Однако реальность оказалась противоположной: чем меньше и изолирована территория, тем более специфическое действие яда.

Всего за время исследования команда поймала и отпустила 83 змеи четырех видов: пятнистых, красных бриллиантовых, калифорнийских и юго-западных пятнистых гремучников. Змей стимулировали на укус в специальные емкости для забора образцов яда, который затем высушивали и детально анализировали.

Следующим шагом исследования станет изучение крови змей. Маргресс объяснил, что кровь рептилий содержит большое количество ДНК благодаря наличию ядер в кровяных клетках. Поэтому команда планирует исследовать генетическое разнообразие особей и проверить, зависит ли она так же, как и яд, от размера острова и степени изоляции.

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