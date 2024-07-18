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Семь украинских блюд, о которых вы никогда не слышали

Украинская кухня признана одной из самых вкусных в мире. Однако и среди украинских национальных блюд есть те, что продолжают удивлять

сегодня, 15:05
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Черновалова Кристина

Украина известна своей богатой и разнообразной кулинарной традицией. От борща до вареников — эти блюда знакомы многим. Однако существует множество других, менее известных, но не менее вкусных и интересных украинских блюд, которые стоит попробовать каждому. Представляем вашему вниманию семь нетрадиционных блюд, которые откроют для вас новые гастрономические горизонты.

Семь украинских блюд, о которых вы никогда не слышали

Украинская кухня: национальные блюда

1. Банош 

Банош — это кукурузная каша, которая традиционно готовится на Закарпатье. Основными компонентами блюда являются кукурузная мука, вода или молоко и сливочное масло. К частым добавкам относят сыр брынза и шкварки. Это блюдо отличается нежным сливочным вкусом и текстурой, которая может варьироваться от мягкой до грубой в зависимости от способа приготовления.

2. Кулеш 

Кулеш — это сытное суповое блюдо, которое часто готовят на открытом воздухе. Пшеничная или ячменная крупа, мелко нарезанное мясо (обычно свинина или баранина), лук и специи — вот основные ингредиенты кулеша. Это блюдо идеально подходит для питательного обеда в холодные дни.

3. Холодец из рыбы 

На юге Украины, где рыбалка является частью местной культуры, холодец из рыбы — популярное блюдо. Отличается от традиционного мясного холодца своей легкостью и свежим вкусом. Готовится из свежей речной рыбы, обычно карпа или судака, с добавлением моркови, лука и лаврового листа.

4. Деруни с ливером 

Деруни — это украинские картофельные оладьи, но в этой вариации они подаются с печеночным соусом. Печень (говяжья или свиная) готовится отдельно с добавлением лука, моркови и специй, после чего измельчается в пюреобразную массу и подается в качестве соуса к оладьям.

5. Гречаники 

Гречаники — это котлеты из гречневой крупы с добавлением мелко нарезанного мяса (чаще всего свинины) и лука. Подается обычно с сметаной или грибным соусом. Это блюдо демонстрирует, как можно вкусно и необычно использовать гречку — один из традиционных украинских продуктов.

6. Черниговский кулич

 Черниговский кулич — это не просто пасхальный хлеб. Это блюдо с глубокими историческими корнями, которое включает в себя добавление мака, изюма и орехов. В отличие от более традиционных куличей, он имеет более плотную текстуру и богатый вкус.

7. Яблочная баница

Баница — это сладкое пирожное, которое часто ассоциируется с болгарской кухней, но в западной Украине есть своя версия, готовая из яблок. Тонкие слои теста чередуются со слоями нарезанных яблок, сахара и корицы, создавая сладкое, ароматное и хрустящее лакомство.

Эти блюда — лишь малая часть украинской кулинарной культуры, которая может удивить и порадовать даже самых искушенных гурманов. Отправляйтесь в кулинарное путешествие по Украине, чтобы открыть для себя новые вкусы и ароматы.



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