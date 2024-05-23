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Секс-символы 1960-х: женщины, которые вдохновляют и сегодня

С шармом и провокацией: эти женщины 60-х заставляют сердца биться сильнее

сегодня, 13:25
Автор:
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Черновалова Кристина
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1960-е годы ознаменовались культурными сдвигами, которые кардинально изменили общество. Это было время, когда женская сексуальность начала восприниматься под новым углом, а сами женщины стали более выразительными и самостоятельными через кино, музыку и моду. В центре внимания оказались несколько выдающихся личностей, которые стали секс-символами десятилетия.

Секс-символы 1960-х: женщины, которые вдохновляют и сегодня

Женщины-символы сексуальности 1960-х: кто они

Брижит Бардо — французская актриса и модель, которая своим внешним видом и непринужденным стилем превратила натуральную красоту в модный тренд. Ее иконический образ в фильме "И Бог создал женщину" (1956) продолжал волновать умы на протяжении всего десятилетия.

Секс-символы 1960-х: женщины, которые вдохновляют и сегодня - фото 2

Мэрилин Монро, хоть и ассоциируется преимущественно с 50-ми годами, оставила неизгладимый след в начале 60-х. Ее последние работы в кино и трагический уход из жизни в 1962 году только укрепили ее статус легенды.

Секс-символы 1960-х: женщины, которые вдохновляют и сегодня - фото 3

Одри Хепберн была воплощением класса и элегантности. Ее роль в "Завтраке у Тиффани" (1961) принесла ей всемирную славу и образ непревзойденной модной иконы.

Секс-символы 1960-х: женщины, которые вдохновляют и сегодня - фото 4

Твигги стала лицом моды 60-х благодаря своему уникальному стилю и кукольному образу. Ее стройная фигура и краткая стрижка привлекли внимание молодежи и стали символом модных экспериментов того времени.

Секс-символы 1960-х: женщины, которые вдохновляют и сегодня - фото 5

Ракель Уэлч прославилась после выхода фильма "Миллион лет до нашей эры" (1966), где ее образ в купальнике стал культовым. Она символизировала новую эру в кинематографе, где женская сексуальность стала открытой и явной.

Секс-символы 1960-х: женщины, которые вдохновляют и сегодня - фото 6

София Лорен — итальянская актриса, считается одной из последних великих див прошлого. Своей естественной сексуальностью и талантом она завоевала не только Европу, но и всю мировую аудиторию.

Секс-символы 1960-х: женщины, которые вдохновляют и сегодня - фото 7

Джейн Фонда начала свою карьеру в 60-е и быстро стала известна благодаря своим ролям в Голливуде. Со временем она также стала заметной фигурой в политических и социальных движениях, но ее начало карьеры было отмечено множеством ролей, подчеркивающих ее внешнюю привлекательность.

Секс-символы 1960-х: женщины, которые вдохновляют и сегодня - фото 8

Эти женщины не просто стали символами своего времени; они изменили представления о женской красоте и стилях, вдохновляя миллионы и оставив наследие, которое продолжает восхищать и сегодня.



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