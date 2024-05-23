Самый молодой художник в мире: сколько ему лет

В мире искусства появилась новая звезда, привлекшая внимание мирового сообщества своей необычайной способностью и ранним проявлением таланта. Эйс-Лиам Нана Сэм Анкрах из Ганы, отмеченный Книгой рекордов Гиннеса как самый молодой художник-мужчина в мире, поразил всех своей способностью к живописи в уникально раннем возрасте.

Однорічний малюк став наймолодшим художником у світ

Открывая мир искусства уже в 6 месяцев, Эйс-Лиам начал свою художественную деятельность во время того как его мать, также художница, работала над заказом. Шантель, мать мальчика, вспоминает, как разместила своего сына на куске полотна с красками, что явилось началом его художественной карьеры. Его первый "шедевр" назвали "Ползание", проявивший не только его любовь к искусству, но и большое удовольствие, которое он испытывает, взаимодействуя с красками.





С этого времени Эйс-Лиам стал участником многочисленных выставок, включая The Soundout Premium Exhibition в Музее науки и техники в Гане, где были проданы почти все его работы. Его работы характеризуются яркими цветами и абстрактными формами, отражающими его впечатление от окружающего мира и результатом его любознательности и желания исследовать.

Благодаря своему таланту Эйс-Лиам привлек внимание важных личностей, включая первую леди Республики Гана, которая отметила его вклад в развитие искусства и поддержку талантов у детей. Шантель подчеркивает важность взращивания и поддержания детских интересов, особенно когда они проявляют способности столь рано.

Его мать, являющаяся его наибольшей поддержкой, уже ищет международные стипендии и возможности для дальнейшего развития его таланта и совершенствования его художественных навыков. Цели и стремление ее сына уже вызывают интерес в международных кругах искусств, увеличивая шансы на его дальнейший успех в мире искусства.





Напомним, что в 1999 году, в возрасте 62 лет, она получила признание от Книги рекордов Гиннеса за самую маленькую талию среди живых людей, которую она удерживает до сих пор. На сегодняшний день, в ее 87 лет, талия Кэти в корсете имеет всего 38,1 см, а без корсета – 53,34 см, оставляя ее рекорд непобедимым уже более двух десятилетий.