Самые худые женщины мира: как они выглядят

В нашем обществе, где преобладает культ стройности, многие женщины и мужчины стремятся достичь идеала "тростинки". Однако не все самые худые люди в мире желают так выглядеть. Некоторые из них борются с серьезными заболеваниями, которые делают их фигуры экстремально худыми.

Самый худой человек в мире за всю историю

Иоана Спангенберг

Иоана Спангенберг из Германии стала известной благодаря своей необычной фигуре, которую часто сравнивают с песочными часами. Её вес составляет всего 38 кг при талии 50,8 см. Иоана утверждает, что её стройность — результат естественной конституции, а не экстремальных диет. Она питается здоровой пищей и пытается поддерживать свое тело в здоровом состоянии, но точная причина её худобы остается неизвестной.





Кэти Юнг

81-летняя Кэти Юнг из США знаменита своим длительным ношением корсета. Её талия сейчас составляет всего 38,1 см. Кэти начала носить корсет в день своей свадьбы в 1959 году и с тех пор носит его 24 часа в сутки. Её выбор в пользу корсета начался как средство поддержки спины, но со временем превратилось в жизненный стиль.





Элизабет Веласкес

Элизабет Веласкес, известная как Лиззи, страдает от неизлечимого генетического заболевания, которое заставляет её постоянно потреблять пищу. С её 29 кг, Лиззи должна употреблять от 5000 до 8000 калорий в день, чтобы поддерживать жизнедеятельность. Несмотря на свое заболевание, Лиззи стала мотивационным оратором и автором вдохновляющей автобиографии. Она использует свой опыт, чтобы учить других ценить жизнь и находить счастье несмотря на физические ограничения.

Валерия Левитина

Валерия Левитина, когда-то весившая всего 25 кг, посвятила последние годы своей жизни путешествиям по миру с целью предостеречь молодых девушек от опасностей экстремальных диет. Её собственная борьба с анорексией и последующая смерть в 2013 году стали громким звонком о серьезности расстройств пищевого поведения. Валерия надеялась, что её история поможет другим избежать подобной участи.





Наталья Жултаева

Россиянка Наталья Жултаева достигла веса 21 кг после тяжелого расставания, который привел её к отказу от еды. Её история получила широкое освещение после участия в телешоу, что способствовало началу её выздоровления благодаря усилиям врачей и поддержке семьи. В 2015 году сообщалось, что её состояние улучшилось, и она начала набирать вес.





Эти истории показывают, что за каждой фигурой стоит своя уникальная и зачастую трагическая история. Важно осознавать, что культ худобы может иметь серьезные последствия для физического и психического здоровья, и общество должно развивать более здоровое отношение к телу и самопринятию.