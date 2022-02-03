Самую большую и глубокую железнодорожную станцию в мире построили под объектом ЮНЕСКО: какая ее площадь

С приближением зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году первое в мире скоростное самоуправляемое поезд уже работает, перевозя спортсменов и чиновников между двумя основными городами, где проводятся игры на исторической междугородной железной дороге Пекин-Чжанцзякоу. Об этом сообщает Reuters.

Самая глубокая железнодорожная станция в мире - CNN

Тот факт, что этот поезд может управлять сам, достаточно весом. Но посреди 56-минутной езды он проходит через другое инженерное чудо: станцию Большая стена Бадалинг.

Завершенная в 2019 году, станция находится в двух шагах от входа в Бадалинг, самый популярный участок многовековой стены. Чтобы защитить культовый памятник от структурных повреждений, железнодорожный путь и сопутствующую станцию провели глубоко под землей.

Похороненная на глубине 102 метра (335 футов) под землей и занимает площадь более 36 000 квадратных метров, трехэтажное сооружение считается самым глубоким и крупнейшим подземным скоростным железнодорожным вокзалом в мире.

Построить такую сложную станцию, включающую туннельную систему протяженностью 12 километров (7,45 миль) под объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, было непростым подвигом.

По данным китайских государственных СМИ, инженеры использовали электронный детонатор, чтобы точно определить время действия взрывчатки до миллисекунд. Это был первый раз, когда эта технология была использована в Китае и позволила работникам поддерживать скорость вибрации ниже 0,2 сантиметра в секунду.

Это означает, что каждый взрыв был точно рассчитан, чтобы удар не был сильнее одного шага на Большой стене.

Начиная с 2016 года строительство тоннеля и станции длилось около трех лет.

Скоростная железная дорога сокращает путь от столицы Китая до Большой стены Бадалин примерно с 1,5 часа – пробки могут сделать это время гораздо длиннее – примерно до 27 минут.

Станция расположена в нескольких минутах от станции канатной дороги Большой стены и примерно в 800 метрах (0,5 мили) от начальной точки Большой стены Бадалинг. Здесь также расположен второй по длине эскалатор в Китае, длина которого составляет 88 метров, а высота – 42 метра.

Через расстояние до платформы вокзал закрывается для владельцев билетов за 12 минут до отправления окончательного поезда вместо обычных пяти минут на других станциях Китая.

Как сообщали ранее "Комментарии", всемирно известный актер пронес факел олимпийского огня на вершине Великой китайской стены.

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