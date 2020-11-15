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Главная Новости Общество невероятно Самого дорогого в мире гоночного голубя продали за 1,5 млн евро
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Самого дорогого в мире гоночного голубя продали за 1,5 млн евро

Самка New Kim участвует в гонках на короткие, средние и длинные дистанции

сегодня, 17:10
Автор:

Татьяна Лозовенко

Гоночного голубя по кличке New Kim продали в Бельгии за 1 320 000 евро миллиардеру из Китая Го Вэйнчену. Об этом сообщает The Brussels Times.

Самого дорогого в мире гоночного голубя продали за 1,5 млн евро

Фото: из открытых источников

Гастон Ван Де Ваувер из Антверпена отказался от птичьих гонок из-за состояния здоровья и выставил на продажу на аукционе 400 своих птиц. Стартовая цена за New Kim — 200 евро. За пять минут стоимость птицы выросла до 420 000 евро и сейчас составляет 1 320 000 евро. Отмечено, что New Kim участвует в гонках на короткие, средние и длинные дистанции. 

Торги проходят в PIPA (Pigeon Paradise), международном онлайн-салоне любителей голубей, основанном другим бельгийцем, Николаасом Гизельбрехтом из Кнесселаре в Восточной Фландрии. Покупатель с ником Hitman (Го Вэйнчен) намеревается связать New Kim с одним из своих самцов и готов заплатить столько, сколько потребуется, как пишет издание. Торги заканчиваются завтра. Между тем, де Ваувер никогда не тратил на голубя столько денег. 

Ранее "Комментарии" писали, что британский водитель умудрился устроить 6 аварий за одну минуту, попав на видео. Мужчина, который на повороте ударил мусорное ведро, не справился с управлением, врезался машины и в стену. 



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Источник: https://www.brusselstimes.com/news-contents/sport/140733/worlds-most-expensive-pigeon-is-from-antwerp-province/
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