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Главная Новости Общество невероятно Британский водитель разбился 6 раз за одну минуту (видео)
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Британский водитель разбился 6 раз за одну минуту (видео)

Пытаясь скрыться с места происшествия после первой аварии, водитель устроил еще пять

сегодня, 20:50
Автор:

Татьяна Лозовенко

70-летний водитель из Англии попал в аварию 6 раз за одну минуту. Мужчина, который на повороте ударил мусорное ведро, не справился с управлением, врезался машины и в стену. 

Британский водитель разбился 6 раз за одну минуту (видео)

Фото: из открытых источников

Как видно на видео, водитель не справился с управлением и перекинул мусорный бак (1), зацепив припаркованный автомобиль (2). Он дал задний ход и попытался уехать с места происшествия, но ударил автомобиль на дороге (3). Нарушитель попытался скрыться еще раз, но не справился с поворотом и влетел в другой автомобиль (4) на той же дороге. Он также зацепил ограждение жилого дома (5) и врезался в стену (6). 

Известно, что инцидент произошел в Англии. Понес ли нарушитель наказание и в каком состоянии был — не сообщается.

Ранее "Комментарии" сообщали, что сотни жителей Сингапура, которым не терпится выбраться из страны, отправились в "круиз в никуда". Судно World Dream отплыло от города, чтобы вернуться туда через несколько дней, предоставив отдыхающим возможность "побывать за границей". Пассажиры соблюдали все санитарные нормы и сдали тесты.





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Источник: https://www.ntv.com.tr/video/dunya/ingiliz-surucu-bir-dakika-icerisinde-6-kez-kaza-yapti,XPanO6o_r0emx-N-_wVnBw
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