Самое жаркое лето на планете: где установлен новый температурный рекорд

Нынешним летом Национальный парк Долина Смерти установил новый рекорд: средняя суточная температура достигла небывалых 40,3 °C, превысив предыдущие максимумы. Столбики термометров не опускались ниже 26,6 °C даже ночью, а в июле было зафиксировано девять дней с температурой более 51,7 °C.

Рекордное лето в Долине Смерти

Нынешние наблюдения превосходят предыдущие рекорды 40,1 °C, установленные в 2018 году и повторенные в 2021 году. По данным CNN, самая высокая зафиксированная температура этим летом достигла апогея 7 июля, когда термометры показали 54 °C. Эти условия создают очень тяжелые условия для жизни и безопасности посетителей парка.

Ночью температура не приносила облегчения. По данным Национальной службы парков (NPS), минимальные ночные температуры не опускались ниже 37,7 °C в течение девяти ночей, что значительно усложняет отдых и восстановление организма.

Жара стала причиной двух смертельных случаев в парке этим летом, а еще один посетитель получил серьезные ожоги ног, попытавшись ходить по песчаным дюнам без обуви. Эксперты отмечают необходимость соблюдения мер безопасности: не оставаться под прямыми солнечными лучами дольше 10 минут, регулярно пить воду, есть соленые закуски, носить шляпу и использовать солнцезащитный крем.

Читайте на портале "Комментарии" - В Украине также продолжают фиксировать рекордно высокие температуры, и эта тенденция может усиливаться в будущем. Об этом сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга.

