Сам охлаждается и отпугивает комаров: где открыли новый парк будущего (фото)

Там, где раньше был расположен старый тайваньский аэропорт Тайчжун, сейчас построили парк, в существование которого даже сложно поверить с первого взгляда, потому что все в нем кажется просто нереальным. Давайте узнаем, что же в нем такого необыкновенного.

В Тайване открыли парк будущего. Фото: lux.fm

Phase Shifts Park — это современный ландшафтный парк, который был создан французской компанией Mosbach Paysagistes. Тут вы не увидите скромных аллей или несколько уютных лавочек, но сможете насладиться чем-то гораздо поинтересней.

Авторы этой идеи сильно постарались и продумали все до самых незаметных деталей. Парк не только приносит эстетическое удовольствие, но также заботится о комфорте каждого посетителя. Летом температура здесь достигает 30 градусов, поэтому тут установили систему искусственного туманообразования. Она нужна для того, чтобы охлаждать воздух, когда становится слишком жарко. Мощные фильтры очищают его, а циркуляция воздуха происходит с помощью подземных путей.

Но и это еще не все: есть в новом парке специальные ультразвуковые установки, которые отпугивают комаров с помощью имитации звуков опасных насекомых. Гость же в этот момент не будет слышать абсолютно никакого шума, но надоедливых насекомых ему теперь точно можно не бояться.

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