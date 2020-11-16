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Сам охлаждается и отпугивает комаров: где открыли новый парк будущего (фото)

Парк, который ломает все наши стереотипы

сегодня, 15:02
Автор:

Любовь Блажко

Там, где раньше был расположен старый тайваньский аэропорт Тайчжун, сейчас построили парк, в существование которого даже сложно поверить с первого взгляда, потому что все в нем кажется просто нереальным. Давайте узнаем, что же в нем такого необыкновенного. 

Сам охлаждается и отпугивает комаров: где открыли новый парк будущего (фото)

В Тайване открыли парк будущего. Фото: lux.fm

Phase Shifts Park — это современный ландшафтный парк, который был создан французской компанией Mosbach Paysagistes. Тут вы не увидите скромных аллей или несколько уютных лавочек, но сможете насладиться чем-то гораздо поинтересней. 

Авторы этой идеи сильно постарались и продумали все до самых незаметных деталей. Парк не только приносит эстетическое удовольствие, но также заботится о комфорте каждого посетителя. Летом температура здесь достигает 30 градусов, поэтому тут установили систему искусственного туманообразования. Она нужна для того, чтобы охлаждать воздух, когда становится слишком жарко. Мощные фильтры очищают его, а циркуляция воздуха происходит с помощью подземных путей.

Сам охлаждается и отпугивает комаров: где открыли новый парк будущего (фото) - фото 2
Сам охлаждается и отпугивает комаров: где открыли новый парк будущего (фото) - фото 3
Сам охлаждается и отпугивает комаров: где открыли новый парк будущего (фото) - фото 4
Сам охлаждается и отпугивает комаров: где открыли новый парк будущего (фото) - фото 5

Но и это еще не все: есть в новом парке специальные ультразвуковые установки, которые отпугивают комаров с помощью имитации звуков опасных насекомых. Гость же в этот момент не будет слышать абсолютно никакого шума, но надоедливых  насекомых ему теперь точно можно не бояться. 

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Источник: https://lux.fm/zi-shtuchnim-tumanom-ta-vidlyakuvannyam-komariv-u-tajvani-vidkrili-park-majbutnogo_n101453
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