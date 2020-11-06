Какой украинский город признали самым технологичным и почему

Мукачево – этот маленький украинский город смог опередить большие города-муравейники и стать самым технологичным. И если вы начнете теряться в догадках, почему же так произошло, то ответ окажется до невозможности простым – развитие.

Какой украинский город признали самым технологичным. Фото: unsplash

Последнее время в Мукачево активно работали над усовершенствованием электронных сервисов, поэтому этот населенный пункт получил свою заслуженную награду (и не одну, а целых две) – "Лучший мобильный город" и "Лучший цифровой город".

Если же говорить о новинках более конкретно, то стоит отметить, что теперь в городе есть система здравоохранения eHealth, геоинформационная система ArcGIS, муниципальная "Карточка мукачевца" и много других нововведений. Также уже второй год подряд там можно купить электронный билет, а проект "Smart City" находится на завершающем этапе. Кроме этого, в Мукачево и селах, которые входят в территориальную общину, установили 99 видеокамер, так что теперь улицы города оснащены видеонаблюдением, и жители могут быть спокойны.

Также издание "Комментарии" расскажет, какую страну Европы признали самой лучшей для путешествий. Каждый год эксперты из Всемирного совета путешествий и туризма выбирают страну, которая получает звание "Лучшая страна Европы для путешествий", а также награду World Travel Awards. Оказывается, что Португалия уже четвертый раз подряд завоевывает этот титул.







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