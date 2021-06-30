Российского фаната, опрометчиво зашедшего с "триколором" в украинскую фан-зону, пришлось насильно "украинизировать" (фото, видео)

Во вчерашнем матче между футбольными сборными Украины и Швеции было жарко не только на поле, но и на трибунах. Очередная попытка демонстрации российско-украинской дружбы завершилась неудачно для российской стороны.

"Межнациональная" дружба на футболе не задалась. Фото из соцсетей





Один из российских футбольных болельщиков, одетый в форму своей сборной, с шапкой-ушанкой, украшенной советской звездой, опрометчиво пришел в украинский фан-сектор. Сначала демонстрация украино-российской дружбы с объятиями проходила без эксцессов, но длилась недолго. Несколько украинских футбольных болельщиков вступили в силовой конфликт с русским, требуя убрать из украинской фан-зоны национальные символы русского агрессора. Украинцы отобрали у опрометчивого гостя "ушанку", выдрали российский флаг и порвали футболу, щедро перемежая это ударами. Россиянин пытался сопротивляться, но силы явно были неравны.





Как видно из видео, опубликоваванного одним из телеграмм-каналов (его владельцем является Владислав Поздняков, лидер объединения "Мужское государство", по отношению к которому в России раньше открывали уголовное дело), пара украинцев, как могла, защищала россиянина от расправы разъяренных соотечественников (вероятно, защитниками были те, кто раньше в обнимку с ним попал на фото "межнациональной дружбы"). Чтобы россиянину щедро не досталось "на орехи" от оппонентов, его украинские знакомые прикрыли национальным флагом Украины, продемонстрировав таким образом единение "братских народов" в украинской национальной парадигме.





В соцсети под видео сотни разъяренных россиян бранили украинцев, унижая их национальные символы, историю и выражая шовинистические оскорбления, мол мы вот вас "любим "хох...в", болеем", а надо "вас убивать" и др. Досталось и самому россиянину, на плечи которого повесили украинский флаг. Предатель, мол.

На это немногочисленные украинские "комментаторы" отметили, что если бы человек не пришел к нашим фанатам с российской символикой, которая для украинцев является проявлением и пропагандой военного агрессора, то ничего плохого с ним бы не произошло. А так, "на что он надеялся, приходя с российскими символами в пропагандистских целях?" Тем более, что после того, как национальные символы России были "обезврежены", их владелец был огражден от силовых проявлений с украинской стороны.

Нередко драки между оппонентами вспыхивают не только на футбольном поле, но и в стенах украинского парламента, где, как писали "Комментарии", уже дважды в этом месяце "отличился" нардеп Николай Тищенко.













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