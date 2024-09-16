Родителям запретили назвать ребенка, как они мечтали: суд против

В Бразилии суд запретил супругам назвать своего новорожденного сына именем древнего египетского фараона Пие из-за опасений, что это может повлечь за собой издевательство над ребенком. Об этом сообщили в Daily Mail. .

Суд запретил назвать ребенка так, как хотели родители

Катарина и Данилло Примола, родители ребенка, решили назвать сына в честь Пие, первого темнокожего фараона, правившего Египтом и основавшего 25-ю династию. Их решение было вдохновлено состоявшейся в этом году песней карнавала в Рио-де-Жанейро, которая заставила их глубже погрузиться в историю Пия, известного своими военными свершениями и правлением, продолжавшееся три десятилетия.

Однако судебные инстанции решили иначе, объявив, что произношение имени Пие слишком похоже на "плее", что в балете означает определенное движение. Суд отметил, что регистрация такого имени может повлечь за собой насмешки и стыд для ребенка в будущем. Решение было обжаловано, и позже судья отменил свое решение, разрешив регистрацию имени.

Супруги считают, что борьба с буллингом должна проходить через образование и просвещение, а не из-за ограничения личных свобод.

"Мы знаем, что с буллингом нельзя бороться, запрещая его, так же как и подавляя", — сказал Данилло. "С буллингом можно бороться, изучая и работая над необразованностью общества в целом", – отметили родители.

Это не первый случай, когда родителям запрещается выбирать необычные имена для своих детей. Известны случаи во Франции, где были запрещены имена, такие как Нутелла и Принц Уильям, и в Теннесси, где судья приказал изменить имя ребенка из Мессии на Мартин, что также вызвало дискуссии о границах родительских прав и общественных норм.