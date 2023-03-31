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Рейтинг стран с наибольшим количеством самоубийств

Украина попала в новый рейтинг стран с самым большим количеством самоубийств в мире.

сегодня, 20:20
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Автор:

Slava Kot

Самоубийство — одна из глобальных проблем здравоохранения, которая касается всех людей независимо от их возраста, пола, религии и культуры. По оценкам ВОЗ, ежегодно путем самоубийства лишают себя жизни более 800 тыс. человек. Портал "Комментарии" со ссылкой на Wisevoter собрал рейтинг стран с наибольшим количеством самоубийств.

Рейтинг стран с наибольшим количеством самоубийств

Самоубийство – одна из проблем здравоохранения. Фото из открытых источников

Со значительным отрывом в списке стран, где совершается больше всего самоубийств, лидирует Лесото. В стране фиксируют 72,4 самоубийства на 100 тыс. человек, в то время как средний показатель в мире составляет около 10. Одними из причин такого количества самоубийств в этой африканской стране ученые считают бедность, безработицу и ограниченный доступ к услугам психолога.


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На втором месте в этом списке находится Гайана, где совершается 40,3 самоубийства на 100 тыс. человек, а на третьем – Эсватини. Среди европейских стран самая высокая позиция в Литве — 5 место с 26,1 на 100 тыс. Украина замыкает 10 лидеров по количеству самоубийств — 21,6 на 100 тыс. В 2019 году Украина находилась на 19-м месте в этом списке – 17,7 самоубийства на 100 тыс.

Посмотреть рейтинг 10 стран с наибольшим количеством самоубийств ниже:

  • Лесото 72,4 на 100 тыс.;
  • Гайана 40,3;
  • Эсватини 29,4;
  • Южная Корея 28,6;
  • Федеративные Штаты Микронезии 28,2;
  • Литва 26,1;
  • Суринам 25,4;
  • Россия 25,1;
  • Южная Африка 23,5;
  • Украина 21,6.

Беларусь в этом списке оказалась на 11 позиции – 21,1 самоубийства на 100 тыс. человек. США находятся на 23 позиции, Япония – 25 место, Германия – 40, Польша – 50. Интересно, что меньше самоубийств зафиксировано в таких странах как Барбадос, Гренада и Антигуа и Барбуда. Меньше одного человека на 100 тыс.

Рейтинг стран с наибольшим количеством самоубийств - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о рейтинге самых дорогих картин мира с неожиданными лидерами.

Также "Комментарии" писал о рейтинге стран по минимальной зарплате: на каком месте Украина в 2023 году.



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Источник: https://wisevoter.com/country-rankings/suicide-rates-by-country/#what-country-has-the-highest-suicide-rate-
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