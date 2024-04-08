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Рекорды книги Гиннеса: самый высокий и самый низкий человек на Земле

Рост Султана Кессена 2 м. 51 см., а рост Чандра Данги всего лишь 54 см. 6 мм

сегодня, 14:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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В мире, населённом более чем 7 миллиардами людей, индивидуальные различия делают наш вид уникальным и многообразным. Среди этих различий особое место занимают физические крайности, в частности, рекорды роста. Сегодня мы рассмотрим жизненные истории двух человек, чьи имена вписаны в историю как самый высокий и самый низкий живущие люди планеты.

Рекорды книги Гиннеса: самый высокий и самый низкий человек на Земле

Какой мировой рекорд по росту?

Самый высокий человек

Султан Кёсен из Турции держит мировой рекорд как самый высокий живой человек, согласно Книге рекордов Гиннеса. Рождённый 10 декабря 1982 года, Кёсен достигает впечатляющего роста в 251 см. Его уникальный рост обусловлен состоянием, известным как акромегалия, которое вызвано избыточной выработкой гормона роста в его организме.

Жизнь Султана не была лёгкой. Его необычайный рост привлёк внимание общественности, но также и проблемы со здоровьем, включая затруднения с передвижением и постоянные боли. Несмотря на эти трудности, Кёсен нашёл силы принять свою уникальность и использовать её в позитивных целях, включая участие в многочисленных благотворительных мероприятиях и образовательных проектах.Рекорды книги Гиннеса: самый высокий и самый низкий человек на Земле - фото 2

Самый низкий человек

С другой стороны спектра роста находится Чандра Бахадур Данги из Непала, который был признан самым низким взрослым человеком, когда-либо измеренным Книгой рекордов Гиннеса, с ростом всего 54,6 см. Родившись в 1939 году в удалённой деревне в Непале, Данги прожил большую часть своей жизни в анонимности, пока его история не получила международное внимание в 2012 году.

Жизнь Чандры Бахадура была полна вызовов, связанных с его ростом и здоровьем. Однако он не позволил этим препятствиям помешать ему вести активный образ жизни. Данги стал символом упорства и силы духа, вдохновляя людей по всему миру своим оптимизмом и жизнелюбием.

Рекорды книги Гиннеса: самый высокий и самый низкий человек на Земле - фото 3

Истории Султана Кёсена и Чандры Бахадура Данги напоминают нам о чудесах человеческого тела и духа. Они демонстрируют, что, несмотря на физические и социальные барьеры, человеческое существование остаётся наполненным смыслом и целью. Их жизни служат напоминанием о важности взаимопонимания, уважения к различиям и поддержки тех, кто сталкивается с уникальными жизненными обстоятельствами.



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