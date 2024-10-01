Рекордное шоу дронов: Книга Гиннеса зарегистрировала новое достижение

Вечернее небо над Яньбянем, Китай, вспыхнуло тысячами цветов, когда 7,598 дронов выстроились в самое большое воздушное изображение, зафиксированное Книгой рекордов Гиннеса. Это увлекательное действо было посвящено 72-й годовщине корейской автономной префектуры.

Самое большое воздушное изображение из дронов

Шоу дронов в Яньбяне превзошел предыдущий рекорд, установленный в Чжухае в 2020 году, когда компания Damoda Intelligent Control Technology Co., Ltd. вывела в небо 3,051 дрон. Нынешнее мероприятие не только побило рекорд, но и демонстрировало значительный технический прогресс в координации и выполнении таких масштабных технологических представлений.

Для создания этого зрелища использовалась современная техника: каждый дрон был точно программирован и помещен в "взлетные коробки", что позволяло им взлететь одновременно и без сбоев. Только один ноутбук нужен для управления этой армией летучих роботов, двигавшихся синхронно, создавая волшебные изображения — от Великой Китайской Стены до традиционных танцоров, символизируя культурное богатство Яньбяня.

Кульминацией шоу стало изображение величественного тигра, которое держалось в воздухе целых 37 секунд – новый рекорд по продолжительности. Зрелище закончилось увлекательным фейерверком, разразившимся в небе, дополнив ночную панораму красочными огнями.

Тысячи зрителей, собравшихся увидеть шоу вживую, а также наблюдавшие онлайн миллионы смогли почувствовать масштабность и красоту этой технологической феерии.

Ранее "Комментарии" писали, что на юге Португалии, в городе Бежа, авиашоу, представлявшее увлекательные маневры испанских и португальских пилотов, закончилось трагедией. Во время выступления, где шесть летательных аппаратов демонстрировали фигуры высшего пилотажа, произошло столкновение двух самолетов. В результате один из пилотов погиб.