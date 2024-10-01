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Рекордное шоу дронов: Книга Гиннеса зарегистрировала новое достижение

7,598 дронов установили новый рекорд Гиннеса, создав грандиозное шоу в небе Китая.

сегодня, 12:09
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Черновалова Кристина

Вечернее небо над Яньбянем, Китай, вспыхнуло тысячами цветов, когда 7,598 дронов выстроились в самое большое воздушное изображение, зафиксированное Книгой рекордов Гиннеса. Это увлекательное действо было посвящено 72-й годовщине корейской автономной префектуры.

Рекордное шоу дронов: Книга Гиннеса зарегистрировала новое достижение

Самое большое воздушное изображение из дронов

Шоу дронов в Яньбяне превзошел предыдущий рекорд, установленный в Чжухае в 2020 году, когда компания Damoda Intelligent Control Technology Co., Ltd. вывела в небо 3,051 дрон. Нынешнее мероприятие не только побило рекорд, но и демонстрировало значительный технический прогресс в координации и выполнении таких масштабных технологических представлений.

Для создания этого зрелища использовалась современная техника: каждый дрон был точно программирован и помещен в "взлетные коробки", что позволяло им взлететь одновременно и без сбоев. Только один ноутбук нужен для управления этой армией летучих роботов, двигавшихся синхронно, создавая волшебные изображения — от Великой Китайской Стены до традиционных танцоров, символизируя культурное богатство Яньбяня.

Кульминацией шоу стало изображение величественного тигра, которое держалось в воздухе целых 37 секунд – новый рекорд по продолжительности. Зрелище закончилось увлекательным фейерверком, разразившимся в небе, дополнив ночную панораму красочными огнями.

Тысячи зрителей, собравшихся увидеть шоу вживую, а также наблюдавшие онлайн миллионы смогли почувствовать масштабность и красоту этой технологической феерии.

Ранее "Комментарии" писали, что на юге Португалии, в городе Бежа, авиашоу, представлявшее увлекательные маневры испанских и португальских пилотов, закончилось трагедией. Во время выступления, где шесть летательных аппаратов демонстрировали фигуры высшего пилотажа, произошло столкновение двух самолетов. В результате один из пилотов погиб.



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Источник: https://www.guinnessworldrecords.com/news/commercial/2024/9/7598-drones-set-new-world-record-with-stunning-aerial-display
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