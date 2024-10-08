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Работник музея выбросил произведение искусства, приняв его за мусор: что это было

Пивные жестянки: произведение искусства, едва не оказавшегося на свалке

сегодня, 16:13
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Черновалова Кристина

Нидерландский музей вернул произведение искусства, похожее на две обычные пивные банки, после того, как их случайно выбросили на помойку. Инцидент произошел из-за того, что новый работник музея принял жестянки за обычный мусор.

Работник музея выбросил произведение искусства, приняв его за мусор: что это было

Искусство или мусор: необычный инцидент в музее LAM

Французский художник Александр Лаве создал свою работу "Все хорошие времена, которые мы провели вместе" из двух банок, которые на первый взгляд выглядят как обычные выброшенные банки из-под пива. Но если присмотреться, можно заметить, что они тщательно расписаны акриловыми красками. Эта детальная ручная работа превращает их в нечто гораздо большее, чем просто мусор.

Однако механик, недавно начавший работать в музее, увидел эти жестянки в лифте и, не зная, что это произведение искусства, просто выбросил их. Оказалось, что музей LAM часто размещает такие работы в необычных местах, чтобы удивить посетителей. Поэтому, когда куратор Элиза ван ден Берг заметила исчезновение произведения, она быстро нашла его в мусорном мешке — как раз перед тем, как его собирались выбросить навсегда.

После этого случая музей решил разместить жестянки в более традиционном месте, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Пресссекретарь музея, Фрукье Баддинг, подчеркнула, что никто не винит механика, ведь он просто выполнял свою работу.

Этот забавный случай не единственный подобный в мире искусства. К примеру, в 2023 году в Сеуле голодный посетитель съел банан, который был частью инсталляции итальянского художника Маурицио Каттелана. А в 2011 году в Германии уборщица испортила произведение искусства, приняв его за пятно, которое нужно было вытереть.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2024/oct/08/beer-can-artwork-lam-museum-thrown-out-all-the-good-times-we-spent-together
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