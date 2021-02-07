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Пять вещей, которые были придуманы совершенно случайно

Иногда гениальные открытия происходят абсолютно случайно

сегодня, 19:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Мало кто задумывался над тем, откуда возникли предметы, которыми мы регулярно пользуемся, например, спички или суперклей. Однако, многие вещи были изобретены совершенно случайно.

Пять вещей, которые были придуманы совершенно случайно

Какие вещи изобрели случайно / фото: ПГ

Но какие именно?

Чайный пакетик

Пять вещей, которые были придуманы совершенно случайно - фото 2

В 1904 году торговец Томас Салливан, сам того не подозревая придумал чайные пакетики, которыми мы пользуемся до сих пор. Дело в том, что традиционно чай продавали в жестяных банках, а Томас Салливан решил, что выгоднее будет делать это в мелкой расфасовке, и в качестве тары использовал шелковые мешочки. Клиенты и рестораторы обнаружили, что чай в новой упаковке удобно заваривать прямо в мешочке. И через короткое время этот способ заваривания быстро распространился и стал популярным. 

Суперклей

Пять вещей, которые были придуманы совершенно случайно - фото 3

Эту необходимую в наше время вещь случайно изобрел американский химик Гарри Кувер, в 1942 году. Он обнаружил цианоакрилат, когда пытался создать прозрачный пластик для изготовления прицелов. Это вещество не подходило для его целей, но было очень клейким. 

Застежка-липучка

Пять вещей, которые были придуманы совершенно случайно - фото 4

Инженер Жорж де Местраль прославился благодаря изобретению застежки-липучки в 1955 году. Однажды, вернувшись после прогулки со своей собакой, он обнаружил на ее шерсти головки репейника. Изобретатель рассмотрел ее под микроскопом и увидел маленькие крючки, с помощью которых головки цеплялись за шерсть животных и другие вещи. И тогда у Местраля возникла идея создать застежку-липучку.

Виагра

Пять вещей, которые были придуманы совершенно случайно - фото 5

Британские химики изобрели силденафил — главный компонент "Виагры" и планировали его использовать для нормализации показателей артериального давления и устранения боли в грудные клетки из-за проблем с сердцем. Но в 1996 году исследователи испытали это вещество и заметили, что оно вызывает эрекцию, чем облегчает боль.

Спички

"Серные спички", которые стали прообразом современных спичек изобрел в апреле 1827 году английский фармацевт и химик Джон Уокер. Он воспользовался деревянной палочкой для того, чтобы размешать фосфорную смесь. Часть этой смеси осталась на кончике, и когда Уокер попробовал стереть ее о каменную стену, та вспыхнула.

Пять вещей, которые были придуманы совершенно случайно - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, у каких вещей есть срок годности, но мало кто об этом знает.


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Источник: https://rb.ru/list/15-accidental-inventions/
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