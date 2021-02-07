Пять вещей, которые были придуманы совершенно случайно

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Светлана Шкурупий
Мало кто задумывался над тем, откуда возникли предметы, которыми мы регулярно пользуемся, например, спички или суперклей. Однако, многие вещи были изобретены совершенно случайно.
Какие вещи изобрели случайно / фото: ПГ
Но какие именно?
Чайный пакетик
В 1904 году торговец Томас Салливан, сам того не подозревая придумал чайные пакетики, которыми мы пользуемся до сих пор. Дело в том, что традиционно чай продавали в жестяных банках, а Томас Салливан решил, что выгоднее будет делать это в мелкой расфасовке, и в качестве тары использовал шелковые мешочки. Клиенты и рестораторы обнаружили, что чай в новой упаковке удобно заваривать прямо в мешочке. И через короткое время этот способ заваривания быстро распространился и стал популярным.
Суперклей
Эту необходимую в наше время вещь случайно изобрел американский химик Гарри Кувер, в 1942 году. Он обнаружил цианоакрилат, когда пытался создать прозрачный пластик для изготовления прицелов. Это вещество не подходило для его целей, но было очень клейким.
Застежка-липучка
Инженер Жорж де Местраль прославился благодаря изобретению застежки-липучки в 1955 году. Однажды, вернувшись после прогулки со своей собакой, он обнаружил на ее шерсти головки репейника. Изобретатель рассмотрел ее под микроскопом и увидел маленькие крючки, с помощью которых головки цеплялись за шерсть животных и другие вещи. И тогда у Местраля возникла идея создать застежку-липучку.
Виагра
Британские химики изобрели силденафил — главный компонент "Виагры" и планировали его использовать для нормализации показателей артериального давления и устранения боли в грудные клетки из-за проблем с сердцем. Но в 1996 году исследователи испытали это вещество и заметили, что оно вызывает эрекцию, чем облегчает боль.
Спички
"Серные спички", которые стали прообразом современных спичек изобрел в апреле 1827 году английский фармацевт и химик Джон Уокер. Он воспользовался деревянной палочкой для того, чтобы размешать фосфорную смесь. Часть этой смеси осталась на кончике, и когда Уокер попробовал стереть ее о каменную стену, та вспыхнула.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, у каких вещей есть срок годности, но мало кто об этом знает.
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