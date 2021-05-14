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Главная Новости Общество невероятно Пять странных вещей, которые стали хитами продаж (ФОТО)
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Пять странных вещей, которые стали хитами продаж (ФОТО)

Опубликован список предметов, которые имеют странный вид и функции, но это не помешало им стать хитами продаж

сегодня, 13:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Каких только вещей не придумывают производители, чтобы привлечь внимание клиента. Но одно дело, когда предмет необходим в быту, и совсем другое, когда он бесполезный. Вид и предназначение некоторых вещей могут вызывать лишь сплошное недоумение.

Пять странных вещей, которые стали хитами продаж (ФОТО)

Странные вещи, которые взорвали продажи (фото из открытых источников)

Подушка для сна в любом положении 

Очень удобная вещица, позволяющая вздремнуть практически в любом месте и в любом положении. Несмотря на то, что это приспособление похоже на сиденье унитаза, его каркас хорошо поддерживает шею, а отверстие обеспечивает свободное дыхание во время сна.

Пять странных вещей, которые стали хитами продаж (ФОТО) - фото 2

Подушка со ртом 

А эта подушка стала очень популярна среди молодежи. Конечно, ведь всем хочется уметь целоваться.

Пять странных вещей, которые стали хитами продаж (ФОТО) - фото 3

Обувь-наклейка

Это выглядит довольно странно, но такая наклейка действительно обладает рядом преимуществ. Во-первых, можно везде ходить босиком, потому что эта "обувь" защищает от порезов и горячего песка, а во-вторых, она водонепроницаема.

Пять странных вещей, которые стали хитами продаж (ФОТО) - фото 4

Матрас для влюбленных 

Многие парочки очень любят засыпать в обнимку, но это может вызывать ряд неудобств, например, может сильно затекать и неметь рука, если на ней устроилась ваша вторая половинка. Но этот матрас позволяет решить проблему. На уровне плеча в нем находится отверстие, куда можно поместить руку и не бояться, что она затечет.

Пять странных вещей, которые стали хитами продаж (ФОТО) - фото 5

Писсуар для женщин 

Приспособление из силикона, которое позволяет женщинам мочиться стоя и не переживать из-за грязных туалетов или их отсутствия. На этом можно было бы и остановиться, но нельзя не упомянуть, что оригинальный производитель продал уже больше 5 миллионов таких писсуаров.

Пять странных вещей, которые стали хитами продаж (ФОТО) - фото 6

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мало кто задумывался над тем, откуда возникли предметы, которыми мы регулярно пользуемся, например, спички или суперклей. Однако, многие вещи были изобретены совершенно случайно.


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Источник: https://www.popmech.ru/gadgets/518974-5-ochen-strannyh-veshchey-kotorye-stali-hitami-prodazh/?from=main_3
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