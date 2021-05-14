Пять странных вещей, которые стали хитами продаж (ФОТО)

Каких только вещей не придумывают производители, чтобы привлечь внимание клиента. Но одно дело, когда предмет необходим в быту, и совсем другое, когда он бесполезный. Вид и предназначение некоторых вещей могут вызывать лишь сплошное недоумение.

Странные вещи, которые взорвали продажи (фото из открытых источников)

Подушка для сна в любом положении

Очень удобная вещица, позволяющая вздремнуть практически в любом месте и в любом положении. Несмотря на то, что это приспособление похоже на сиденье унитаза, его каркас хорошо поддерживает шею, а отверстие обеспечивает свободное дыхание во время сна.



Подушка со ртом

А эта подушка стала очень популярна среди молодежи. Конечно, ведь всем хочется уметь целоваться.





Обувь-наклейка

Это выглядит довольно странно, но такая наклейка действительно обладает рядом преимуществ. Во-первых, можно везде ходить босиком, потому что эта "обувь" защищает от порезов и горячего песка, а во-вторых, она водонепроницаема.





Матрас для влюбленных

Многие парочки очень любят засыпать в обнимку, но это может вызывать ряд неудобств, например, может сильно затекать и неметь рука, если на ней устроилась ваша вторая половинка. Но этот матрас позволяет решить проблему. На уровне плеча в нем находится отверстие, куда можно поместить руку и не бояться, что она затечет.





Писсуар для женщин

Приспособление из силикона, которое позволяет женщинам мочиться стоя и не переживать из-за грязных туалетов или их отсутствия. На этом можно было бы и остановиться, но нельзя не упомянуть, что оригинальный производитель продал уже больше 5 миллионов таких писсуаров.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мало кто задумывался над тем, откуда возникли предметы, которыми мы регулярно пользуемся, например, спички или суперклей. Однако, многие вещи были изобретены совершенно случайно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!