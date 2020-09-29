Пять овощей, которые выглядят, как находки из космоса

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Светлана Шкурупий
Природа не перестает удивлять нас своими причудливыми дарами. Издание Apostrophe поделилось подборкой овощей, которые имеют необычную форму и цвет, поэтому глядя на них кажется, что они родом из другой планеты.
Цветная кукуруза
Этот древний сорт кукурузы называют "Glass Gem", что в переводе с английского означает "стеклянная жемчужина". Она бывает различных оттенков и форм, при этом каждый початок кукурузы абсолютно уникален: вы не найдете ни одного похожего по цвету, размеру и расположению зернышек. Из "радужной" кукурузы делают попкорн и муку, а вот для употребления в вареном виде она непригодна.
Капуста романеско
Этот сорт капусты завораживает своим внешним видом, потому что напоминает какое-то космическое растение: каждый ее бутон состоит из набора меньших бутонов, организованных в форме еще одной логарифмической спирали. Удивительно! Употреблять такую капусту можно, говорят, что это что-то общее между брокколи и цветной капустой.
Фиолетовый сладкий картофель
Фиолетовый батат — один из самых удивительных сортов сладкого картофеля. Его жарят, варят, запекают, а еще едят в сыром виде, добавляя в салаты и каши. Из фиолетовых клубней делают чипсы, пастилу и даже повидло.
"Радужная" цветная капуста
Обычную цветную капусту часто можно увидеть на прилавках магазинов, а вот другие ее сорта, например, пурпурного или ярко-желтого цвета — редкость. Во время готовки яркие соцветия не блекнут и не теряют свой цвет. А вот приготовленные на пару или в кляре овощи становятся еще более красочными.
Китайская горькая тыква
Удивительный, по своему внешнему виду, овощ растет в Азии и напоминает скорее большой огурец, чем тыкву. В ней много питательных веществ, но важно уметь ее правильно готовить, потому что сам плод очень горький. Этот овощ часто применяют в медицине, например, для лечения артрита и кожных заболеваний.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие сезонные фрукты и овощи являются самыми полезными.
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