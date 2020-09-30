Пять необычных животных, о которых вы вряд ли слышали

В природе существует множество удивительных животных, о которых мало кто знает. Некоторые из них достаточно редкие, поэтому не часто попадают в объективы камер. Подборкой удивительных обитателей нашей планеты, которые поражают своим окрасов и внешним видом, поделилось издание likeyou.

Енот-альбинос

Альбиносы очень редко встречаются в природе среди енотов – примерно один на 750 тысяч животных. Вот, например, эту банду во главе с белым малышом заметили в Техасе.





Китоглав

Это крупная птица, обитающая в тропических болотах Восточной Африки. Она завораживает своим внешним видом, поэтому ее часто называют королевской цаплей. Всего в мире насчитывается менее 10 тысяч особей.





Осьминог Дамбо

Очень редко попадает в кадр фотокамер, потому что обитает на глубине океана. Свое прозвище "Дамбо" он получил потому что напоминает диснеевского слоненка с большими ушами. В зрелом возрасте моллюск достигает в длину не больше 20 сантиметров.





Белый листонос

Это крохотные летучие мыши, которые устраивают себе дневной отдых в палатках из листьев, которые строят себе сами. Обитают они в Центральной и Южной Америке. Совместное проживание помогает сохранять тепло и защищаться от хищников.





Красящий древолаз

Эта симпатичная амфибия крайне ядовита. Ее кожные покровы выделяют опасную слизь, которую индейцы использовали для изготовления опасных дротиков. Древолазы не квакают, как лягушки: они жужжат или посвистывают.





Ранее издание "Комментарии" сообщало об интересных фактах о животных, которые навряд ли в школьном курсе.

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