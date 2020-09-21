Пять гениальных идей, которые были проданы за копейки

Существует много случаев, когда люди не верили в собственный талан и возможности, поэтому продали свои гениальные идеи за сущие копейки, чтобы заработать хоть что-то. Они и не подозревали о том, что спустя время, их работы принесут новым владельцам огромное состояние. Подборкой таких случаев поделилось издание Adme.

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Неоцененное стихотворение

Американский писатель Эдгар По в 1845 году представил свое стихотворение "Ворон" и попросил друга напечатать его в своей газете, но тот отказался. Видимо, тогда писатель решил, что его произведение бездарно и продал его за 9 долларов журналу The American Review. В итоге "Ворон" распространился по всему свету и стал самым известным стихотворением писателя. Правда, Эдгар По так и не получил за него ни цента.





Нулевая прибыль от продаж

Еще один случай, когда тяжелый труд писателя не был оценен по достоинству. В 1903 году американский писатель Джек Лондон опубликовал роман "Зов предков" в журнале Saturday Evening Post и получил за это 750 долларов. Позже он продал полные права на свое произведение книжному издательству Macmillan Publishers за 2 тысячи долларов. Роман имел большой успех и к 1964 году "Зов предков" разошелся 6 млн тиражом, но Джек Лондон, увы, ничего не заработал.





Изобретение, чтобы отдать долг

Мало кто знает, что булавка была изобретена механиком Уолтером Хантом, который владеет патентами на многие изобретения: швейную машинку, перьевую ручку, чернильницу, застежки для поясов и подтяжек. И свое изобретение он придумал случайно, когда крутил в руках металлическую проволоку и размышлял, как вернуть товарищу долг в 15 долларов. В итоге, булавку он продал компании WR Grace за 400 долларов, а она на ней заработала миллионы.





Голливудский успех за доллар

Сценарий культового "Терминатора", написанный Джеймсом Кэмероном не нравился многим голливудским киностудиям, поэтому они не хотели заниматься его экранизацией. В то время Кэмерон лишь начинал свою карьеру и о нем мало кто знал. Но компания New World Pictures решила рискнуть и предложила Джеймсу стать режиссером своего проекта, но с условием, что он продаст им права на картину всего за 1 доллар. И тот согласился. "Терминатор" в итоге стал невероятно успешным в прокате, и пусть Кэмерон продал его за копейки, этот боевик помог ему стать одним из самых высокооплачиваемых режиссеров мира.





Обложка, ставшая шедевром

Обложку для восьмого альбома группы The Beatles создал британский художник Питер Блейк и его супруга. За свою работу они получили 280 долларов. Позже по всему миру было продано более 30 млн копий альбома, что сделало его одним из самых продаваемых, при этом обложка стала одной из самых лучших. Правда, ее разработчики ни одного процента от продаж так и не получили.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие мифы мы принимаем за правду с самого детства.

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