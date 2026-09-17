"Путешественник во времени" показал фото с 3311 года: как выглядит будущее

Неизвестный мужчина заявил, что побывал в 3311 и показал фото будущего. Он заявил, что участвовал в секретной программе путешествий по времени и привез из далекого будущего три фотографии. На кадрах изображен фантастический город, необычное здание и летательный аппарат.

Путешественник во времени утверждает, что имеет фотографии с 3311 года

Видео с мужчиной, который называет себя путешественником во времени, опубликовал YouTube-канал ApexTV. Герой ролика утверждал, что еще в 1990-х годах его отобрали для секретного проекта из-за успехов в программировании и компьютерных технологиях.

По словам мужчины, путешествия во времени стали возможны благодаря загадочному использованию квантовых вычислений. Он также уверял, что существуют засекреченные организации, которые, якобы, уже много лет проводят подобные эксперименты.

По его словам, миссия позволила ему попасть в 3311 год и сделать несколько снимков того, как будет выглядеть Земля спустя более 1300 лет. На первом снимке можно увидеть футуристический город. Оно расположено на огромной платформе, которая якобы парит над поверхностью Земли.

"Это не единственное фото, которое я сделал в будущем. Я снова сел в машину телепортации, но в этот раз она перенесла меня в совсем другое место, и я сфотографировал и это место. Позвольте мне показать вам это фото", — сказал мужчина.

Второй кадр демонстрировал необычное сооружение. "Путешественник во времени" назвал ее типичным жилым домом будущего, намекая, что архитектура спустя более тысячи лет будет радикально отличаться от современной.

На третьем фото изображен летательный аппарат, зависший над зеленой территорией с домами и деревьями. Именно эти изображения мужчина назвал доказательствами того, что действительно побывал в будущем.

Однако сенсационная история о "путешественнике во времени" быстро столкнулась с критикой пользователей сети. Внимательные зрители обратили внимание на то, что представленные изображения не являются уникальными фотографиями будущего. Их оригиналы можно найти в открытом доступе, а сами кадры имеют признаки фотомонтажа. Таким образом, убедительных доказательств существования путешествий во времени эта история не предоставила. Сам автор видео также не назвал организацию, якобы стоявшую по секретной программе, объяснив это требованиями конфиденциальности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "путешественник во времени" показал фото с 2118 года.

Также "Комментарии" писали о "путешественнике во времени", который был замечен на архивном фото 1917 года.