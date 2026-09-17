"Мандрівник у часі" показав фото з 3311 року: як виглядає майбутнє

Невідомий чоловік заявив, що побував у 3311 році та показав фото майбутнього. Він заявив, що брав участь у секретній програмі подорожей у часі та привіз із далекого майбутнього три фотографії. На кадрах зображено фантастичне місто, незвичайна будівля та літальний апарат.

Мандрівник у часі стверджує, що має фотографії з 3311 року

Відео з чоловіком, який називає себе мандрівником у часі опублікував YouTube-канал ApexTV. Герой ролика стверджував, що ще у 1990-х роках його відібрали для секретного проєкту через успіхи у програмуванні та комп’ютерних технологіях.

За словами чоловіка, подорожі в часі стали можливими завдяки загадковому використанню квантових обчислень. Він також запевняв, що існують засекречені організації, які нібито вже багато років проводять подібні експерименти.

За його словами, місія дозволила йому потрапити в 3311 рік і зробити кілька знімків того, як виглядатиме Земля через понад 1300 років. На першому знімку можна побачити футуристичне місто. Воно розташоване на величезній платформі, яка начебто ширяє над поверхнею Землі.

"Це не єдине фото, яке я зробив у майбутньому. Я знову сів у машину телепортації, але цього разу вона перенесла мене в зовсім інше місце, і я сфотографував і це місце. Дозвольте мені показати вам це фото", — сказав чоловік.

Другий кадр демонстрував незвичайну споруду. "Мандрівник у часі" назвав її типовим житловим будинком майбутнього, натякаючи, що архітектура через понад тисячу років радикально відрізнятиметься від сучасної.

На третьому фото зображений літальний апарат, який завис над зеленою територією з будинками та деревами. Саме ці зображення чоловік назвав доказами того, що справді побував у майбутньому.

Однак сенсаційна історія про "мандрівника у часі" швидко зіткнулася з критикою користувачів мережі. Уважні глядачі звернули увагу, що представлені зображення не є унікальними фотографіями майбутнього. Їхні оригінали можна знайти у відкритому доступі, а самі кадри мають ознаки фотомонтажу. Таким чином, переконливих доказів існування подорожей у часі ця історія не надала. Сам автор відео також не назвав організацію, яка нібито стояла за секретною програмою, пояснивши це вимогами конфіденційності.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що "мандрівник у часі" показав фото з 2118 року.

Також "Коментарі" писали про "мандрівника у часі", якого помітили на архівному фото 1917 року.