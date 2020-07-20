"Путь Абхазии": в сети появились свежие снимки стадиона "Донбасс Арена"

Сегодня в интернете появились последние фотографии, которые изображают сквер вокруг стадиона "Донбасс Арена", ставшим заложником шестилетнего правления боевиков. Одним из тех, кто стал распространять фото по сети Facebook, стал пользователь под псевдонимом Сергей Наумович.

По мнению блогера, выбор, которые сделали жители региона в 2014 году, стал роковым и снимки это весьма красноречиво это демонстрируют.

"Чуваки, у вас была одна из лучших команд Европы, которая играла на лучшем в Восточной Европе стадионе, а восемь лет назад тут был центр футбольного мира всей планеты, были прекрасные перспективы! Но вы выбрали путь Абхазии..", - подписал автор свой пост.

Судя по снимкам, территория вокруг стадиона давно не встречалась с газонокосилкой, совершенно не благоустраивается для местных жителей и даже не создает видимости надежды, что сюда когда-то приедут туристы. Да и афиша на стенах "Арены" дает представления о тех командах, которые там сейчас играют: это провал и апатия для всех мировых болельщиков, которые когда-то сюда приезжали.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские врачи смогли идентифицировать тело медицинского работника. который погиб во время обстрела на Донбассе, когда эвакуировал раненых.





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