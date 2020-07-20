Тело погибшего на Донбассе военного медика идентифицировали

Тело, которое боевики передали 17 июля украинской стороне, идентифицировали как военного врача Николая Илина, погибшего 13 июля. Об этом сообщает "Операция объединенных сил" на своей странице в "Фейсбуке".

"Результаты экспертизы ДНК подтвердили, что тело военного, которое передали на подконтрольную Украиной территорию, принадлежит сержанту-медику Николаю Илину. Погибший был гражданином Эстонии, проходящим службу в Вооруженных силах Украины. Прощание с Илиным состоится 22 июля, в Киеве" - сообщает источник.





Ранее "Комментарии" сообщали, что Владимир Зеленский отреагировал на убийство врача на Донбассе. По словам Владимира Зеленского, убийство военных является еще одним доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков. Глава государства акцентирует внимание на том, что здесь нет никакой двойной трактовки. Он отмечает, что война продолжается и вчерашнее убийство, засада и повторное убийство только доказывают это.

Президент обращает внимание на то, что война будет продолжаться до того времени, пока с другой стороны линии разграничения боевики открывают огонь после объявления режима "тишины".

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