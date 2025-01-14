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Пугающе красное небо над Украиной: синоптики объяснили причину

Появление обилия красных тонов в небе объяснили особенностями погоды зимой

сегодня, 17:58
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Кречмаровская Наталия

Украинцы зимой часто наблюдают поразительный закат — небо играет разными оттенками красного. В Украинском гидрометцентре объяснили, чем вызвано такое явление.

Пугающе красное небо над Украиной: синоптики объяснили причину

Фото Укргидрометцентра

По объяснениям синоптиков, зимой воздух обычно холоднее и чище из-за меньшего содержания влаги. Благодаря этому красные оттенки становятся ярче, поскольку пыль и водяной пар меньше влияют на рассеяние.

"На морозе в атмосфере могут образовываться микроскопические кристаллы льда. Они преломляют и рассеивают солнечный свет, что усиливает красные и оранжевые тона. Холодный воздух имеет более высокую плотность, что влияет на преломление света. Это создает дополнительные условия для усиления красного цвета в западном небе”, — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Отмечается, что таким образом, зимой красное небо на закате выглядит более ярким из-за сочетания более чистой атмосферы, кристаллов льда и физических свойств света.

Напомним, что в ноябре 2024 года, как писал портал "Комментарии", жители столицы России увидели "кровавый" рассвет. Небо было яркого красного цвета. Фотографии с необычным рассветом публиковали и рядовые граждане, и должностные лица.

Объяснили, что красный рассвет в Москве был вызван особым рассеянием солнечного света. При нем из-за взвешенных частиц, в том числе кристаллов льда в облаках, синий спектр рассеивается сильнее всего, а глаз воспринимает в основном красные и желтые оттенки, соответствующие световым волнам с длиной от 590 до 780 нанометров. Такое объяснение дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.




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Источник: https://t.me/uhmc2022/3720
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