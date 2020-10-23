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Главная Новости Общество невероятно Проверка на щедрость: в Китае девушка привела на первое свидание 23 родственников
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Проверка на щедрость: в Китае девушка привела на первое свидание 23 родственников

Девушка устроила проверку для будущего избранника, решив узнать, не является ли он бедным или жадным

сегодня, 10:35
Автор:

Елена Волкова

В китайской провинции Чжэцзян состоялось необычное свидание, которое в Сети окрестили проверкой на щедрость. Вместо того чтобы провести вечер вдвоем, девушка привела в ресторан 23 родственников. Об этом пишет Daily Mail.

Проверка на щедрость: в Китае девушка привела на первое свидание 23 родственников

Известно, что о свидании договорились матери парня и девушки. Последняя, в свою очередь, устроила проверку для будущего избранника, решив узнать, не является ли он бедным или жадным. В ресторан она пришла в компании 23 родственников, которые заказали множество деликатесов и алкоголя. В результате юноше выставили счет на 20 тысяч юаней (в гривневом эквиваленте — около 85 тыс. грн), и он не придумал ничего лучше, чем просто сбежать. Забавно, что молодые люди таки понравились друг другу и позже договорились о том, что он оплатит часть счета, а остальное покроют переселившиеся родственники.

Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые продолжают разбираться в психологии отношений между мужчиной и женщиной. При этом они иногда приходят к более чем неожиданным открытиям. На сей раз главной мишенью исследований стали первые свидания. Психотерапевты и другие специалисты провели опрос, в результате которого выяснилось, что накануне свидания лучше не принимать душ.


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