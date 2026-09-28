Пришел к врачу из-за крови в моче: в сердце мужчины нашли 3,5-сантиметровую иглу

Обычное обращение к врачу из-за проблем с мочеиспусканием обернулось неожиданной находкой. У 35-летнего мужчины из Китая обследование обнаружило несколько металлических предметов в разных частях тела, в том числе иглу, проникшую в левый желудочек сердца.

Хирургическая операция в больнице. Фото: sasint / Pixabay

Иглы нашли в разных частях тела

Мужчина обратился в больницу после двух недель болезненного мочеиспускания и появления крови в моче. При этом его состояние оставалось стабильным, а симптомов со стороны сердца или легких не было.

В ходе компьютерной томографии с контрастом врачи обнаружили несколько металлических предметов игловидной формы. Они располагались в левом желудочке, в брюшной стенке, тазу, мочевом пузыре и половом члене.

Дополнительное ультразвуковое обследование сердца показало линейную структуру длиной около 36 миллиметров внутри левого желудочка. Предмет двигался синхронно со стенкой сердца и представлял наибольшую опасность для пациента.

Медики предположили, что металлические предметы могли попасть в организм по причине самостоятельного введения. Точные обстоятельства попадания инородных предметов в организм установить не удалось из-за состояния пациента.

Иглу удалили во время операции

Для извлечения опасного предмета врачи провели плановую операцию через срединную стернотомию. Хирурги достали черную металлическую иглу со следами коррозии из средней части передней стенки левого желудочка. Остальные металлические предметы решили не удалять после консультации нескольких специалистов.

После операции возникли осложнения. На седьмой день обследование показало выпячивание верхушки левого желудочка размером 33 на 21 миллиметр и подозрение на пристеночный тромб. Фракция выброса сердца снизилась до 45%.

На девятый день мужчину выписали из больницы. Спустя девять месяцев его состояние оставалось стабильным, а глобальная функция сердца восстановилась: фракция выброса составляла 57%.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как ИИ помог мужчине похудеть на 16 кг