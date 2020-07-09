"Пожертвовала работой ради красоты": девушку уволили из-за того, что она превратилась в куклу Барби

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Екатерина Белоброва
Девушка из Будапешта по имени Барбара Луна Сипос потратила 135 000 долларов, чтобы быть похожей на куклу Барби, но после этого ее уволили с работы. Об этом передает "УНИАН", ссылаясь на Инстаграм Луны.
Девушка с детства обожала куклу Барби, поэтому решилась на ряд ценных пластических операций. Первую она сделала в 17 лет - увеличила грудь. Годом позже, в 2016 году, она встретила своего будущего мужа, который тоже любил пластические операции и стремился быть похожим на игрушку. Именно он стал спонсором следующих пластических операций Барбары.
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