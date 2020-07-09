"Пожертвовала работой ради красоты": девушку уволили из-за того, что она превратилась в куклу Барби

Девушка из Будапешта по имени Барбара Луна Сипос потратила 135 000 долларов, чтобы быть похожей на куклу Барби, но после этого ее уволили с работы. Об этом передает "УНИАН", ссылаясь на Инстаграм Луны.

Девушка с детства обожала куклу Барби, поэтому решилась на ряд ценных пластических операций. Первую она сделала в 17 лет - увеличила грудь. Годом позже, в 2016 году, она встретила своего будущего мужа, который тоже любил пластические операции и стремился быть похожим на игрушку. Именно он стал спонсором следующих пластических операций Барбары.

Девушка делала бразильскую подтяжку ягодиц, операцию на влагалище, две ринопластики, несколько раз уменьшала подбородок и меняла форму челюсти. Кроме того, она делала подтяжку и увеличение губ, а также - подтяжку бровей.





Однако теперь Барби не может устроиться на работу, потому что ее внешние данные буквально не дают мужчинам сосредоточиться на их непосредственных профессиональных обязанностях. Но вместе с тем Барбаре нравится купаться в мужском внимании, и она хочет найти себе нового мужа, поскольку с мужем она-таки развелась.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о прогрессивной форме ринопластики , которая меняет форму носа без операционного вмешательства.

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