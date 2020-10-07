Полет с высоты почти 4600 метров: пенсионерка оригинальным способом отметила свое 90-летие

Жительница Британии Патрисия Бэйкер решила ярко и незабываемо отметить свое 90-летие. Она не побоялась прыгнуть с парашютом вместе с инструктором, передает издание fakty.

Пенсионерка оригинальным способом отметила свое 90-летие. Фото: pixabay

Но женщина решилась на такой смелый поступок не только для того, чтобы получить порцию адреналина. Она совершила прыжок с самолета, чтобы поучаствовать в благотворительности – собрать необходимые средства для детского хосписа.

Патрисия ощутила настоящее счастье и восторг, когда приземлилась. Она захотела рассказать о прекрасных пережитых эмоциях огромному количеству людей, поэтому пришла на шоу "Доброе утро, Британия". Пенсионерка поделилась, что те эмоции, которые ощущает человек во время своего прыжка, не поддаются никакому описанию, потому что это эйфория и страх одновременно.

Также отчаянная женщина говорит, что это уже далеко не первый экстремальный досуг в ее жизни: ранее она летала на параплане и воздушном шаре. Стоит отметить, что семейный врач был категорически против такой идеи и не дал своего разрешения. Поэтому Патрисия вынуждена была пройти полное медицинское обследование, чтобы добиться своего.

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