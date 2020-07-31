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Подросток, который потерял на Донбассе обе ноги и руку, установил рекорд Украины (видео)

Инвалид войны Николай Нижниковский, который от взрыва снаряда потерял конечности и получил множественные тяжелые ранения, переплыл Днепр

сегодня, 13:20
Автор:

Елена Волкова
Подросток, который потерял на Донбассе обе ноги и руку, установил рекорд Украины (видео)

Автор фото: РБК-Украина

16-летний подросток, который в результате взрыва вражеской мины на Донбассе потерял обе ноги и руку, смог переплыть Днепр в Киеве. Об этом сообщает "Знай.юа".


По словам главы организации Сергея Раманова, парень усиленно готовился - тренировался в бассейне. Однако друзья и знакомые подростка волновались, что он не осилит сильного течения Днепра. Несмотря на все препятствия, подросток сумел осуществить задуманное и установил новый рекорд Украины.
"В честь Международного дня Дружбы, мальчик-инвалид войны Коля Нижниковский, который от взрыва снаряда потерял обе ноги и руку, а также получил множественные тяжелые ранения, переплывает Днепр в районе Пешеходного моста. Сопровождал Колю в заплыве через реку Днепр его тренер, рекордсмен мира по плаванию Олег Лисогор", - написал Раманов.
Время, за которое парень преодолел дистанцию, не засекали - это не играет в данном случае никакого значения, уверены организаторы события. Главное - это воля к жизни и жажда победы.


Ранее мы сообщали, что автопортрет кисти Рембрандта продали на аукционе в Лондоне за 14,5 миллиона фунтов (18,7 миллиона долларов). Это рекордная стоимость автопортрета голландского художника.


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