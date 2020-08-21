Под Одессой вода на лечебном курорте неожиданно изменила цвет (ФОТО)

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Елена Волкова
Излюбленное место многих украинцев - Куяльницкий лиман в Одесской области, известный своей лечебной грязью - внезапно порозовел. Как сообщает “Сегодня” со ссылкой на начальника Одесской экологической инспекции Виталия Караулова, это произошло из-за цветения водорослей.
Экологи говорят, что розовый цвет - результат того, что водоросли Dunaliella salina из-за высокой концентрации соли в лимане начали выделять красный пигмент. Эксперты уверяют, что купаться в такой воде для человека вполне безопасно. Ведь данные водоросли используют для косметических продуктов. Что же касается возможного превышения металлов, данные пробы уже отобрали и отправили на экспертизу.
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