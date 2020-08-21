Под Одессой вода на лечебном курорте неожиданно изменила цвет (ФОТО)

Излюбленное место многих украинцев - Куяльницкий лиман в Одесской области, известный своей лечебной грязью - внезапно порозовел. Как сообщает “Сегодня” со ссылкой на начальника Одесской экологической инспекции Виталия Караулова, это произошло из-за цветения водорослей.

Экологи говорят, что розовый цвет - результат того, что водоросли Dunaliella salina из-за высокой концентрации соли в лимане начали выделять красный пигмент. Эксперты уверяют, что купаться в такой воде для человека вполне безопасно. Ведь данные водоросли используют для косметических продуктов. Что же касается возможного превышения металлов, данные пробы уже отобрали и отправили на экспертизу.





Напомним, в Хмельницком у дома по ул. Кармелюка 4/2 произошел оползень, в результате чего за высоткой образовалась пропасть По словам жителей новостройки, около 4:30 они услышали сильный грохот. Шум списали на работу грейдеров, которые могли включиться неподалеку, но выйдя на улицу, были шокированы: из-под дома сыпалась земля. Люди говорят, что трещины в грунте дошли до фундамента. Испугавшись, некоторые жильцы спешно покинули недавно построенный дом. Причины произошедшего, а также опасность для разрушения высотки в Хмельницком сейчас устанавливают эксперты.

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