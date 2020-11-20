Пассажира в ожидании поезда вытолкнули на рельсы (видео)

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Татьяна Лозовенко
Вчера утром на станции метро Union Square в Нью-Йорке, США, бездомный Адитья Вемулапати толкнул женщину под приближающийся поезд. Эти моменты были сняты на камеру видеонаблюдения на станции метро.
Фото: из открытых источников
Полиция отключила электричество и вытащила женщину на рельсах. Она оказалась под вагоном и выжила. Пострадавшая отделалась легкими ранениями. Женщину доставили в больницу Бельвью. Адитья Вемулапати был задержан. По словам очевидцев, нападавший бормотал что-то себе под нос перед преступлением.
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Мотивация преступника пока неизвестна. Помощник начальника полиции Нью-Йорка Кэтлин О'Рейли сказала, что Вемулапати не контактировал с жертвой до инцидента.
Ранее "Комментарии" сообщали, что 37 человек убиты во время протестов в Уганде. Люди выступают против ареста кандидата в президенты Уганды Боби Вайна, которого задержали в среду в восточном городе Луука по обвинению в нарушении антикоронавирусных мер во время проведения массовых митингов. Молодежь сжигает покрышки и блокирует улицы в столице и других районах, требуя освобождения Вайна.
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