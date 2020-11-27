Парламент на Тайване забросали свиными кишками из-за импорта ГМО мяса (фото)

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Татьяна Лозовенко
Оппозиция забросила свиными субпродуктами здание парламента на Тайване в пятницу, 27 ноября, в знак протеста против решения правительства ослабить ограничения на импорт свинины из Соединенных Штатов. Об этом сообщает BBC.
Фото: из открытых источников
Члены оппозиционной партии Гоминьдан опрокинули на землю ведра со свиными субпродуктами, а затем забросали своих оппонентов кишками, сердцами, печенью и множеством других органов.
Правительство Тайваня недавно объявило о своем решении разрешить импорт свинины из США, содержащей рактопамин, с 1 января. Эта добавка, которая помогает сделать мясо более постным, запрещена в Китае и Европейском союзе. Власти США подчеркнули, что импорт свинины и говядины является одним из основных препятствий для подписания торгового соглашения между Вашингтоном и Тайбэем.
Президент Тайваня Цай Ин-вэнь и Демократическая прогрессивная партия (НДП), которая имеет подавляющее большинство в парламенте, надеются, что такое послабление приведет к заключению соглашения.
Многие тайваньцы по-прежнему выступают против импорта американской свинины. Свиноводы Тайваня также опасаются конкуренции со стороны Соединенных Штатов. Правящая партия утверждает, что добавка не представляет угрозы для здоровья.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Боливии взорвали здание с президентом внутри.
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