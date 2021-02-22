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Пара из Британии засняла у себя дома «призрак невесты» (ФОТО)

Пара призналась, что давно чувствует чье-то присутствие

сегодня, 11:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Влюбленная пара, проживающая в графстве Мерсисайд (на западе Англии), уверена, что живет в доме вместе с призраком женщины. Более того, им удалось заснять ее силуэт на одну из видеокамер, установленных в помещении.

Пара из Британии засняла у себя дома «призрак невесты» (ФОТО)

Призраки на фото / Getty Images

27-летний Даррен Паллистер вместе со своей невестой Джессикой рассказали, что в последнее время стали ощущать в своем доме чье-то присутствие. Мужчина говорит, что когда его возлюбленная идет спать, а он садится играть в приставку, то ощущает будто в гостиной с ним кто-то сидит. Также в одной из комнат пара ощущает сладкий запах парфюма.

А однажды ночью, когда влюбленные спали, одна из видеокамер, которую они установили, чтобы наблюдать за собаками, засняла нечто необычное. На кадре можно разглядеть силуэт женщины в белом платье со светлыми волосами. Даррен говорит, что камера работает нормально, без помех, поэтому такой кадр сложно назвать ошибкой.

Пара из Британии засняла у себя дома «призрак невесты» (ФОТО) - фото 2

Влюбленные опубликовали скриншоты из видеозаписи в социальных сетях, многие пользователи были поражены и посоветовали им скорее переезжать из дома, а само жилье "сжечь дотла". Также Даррел и Джессика обратились за помощью к исследователю паранормальных явлений, он был не менее удивлен и высоко оценил сделанный кадр. Теперь пара намерена выяснить, кто жил в этом доме раньше и уже обратилась за помощью к местному историку. 

Напомним, недавно датчики автомобиля Tesla зафиксировали рядом с кладбищем силуэт несуществующего в реальности человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Турция открыла для туристов город-призрак, который исчез 50 лет назад. Его территория была под замком из-за военного переворота. 


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Источник: https://ru.oxu.az/world/469207
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