Пять крупнейших необитаемых островов Земли

В мировом океане скрыты тысячи островов, большинство из которых населены как людьми, так и дикой природой. Однако среди этого многообразия существуют и те, кто остался вне внимания цивилизации — гигантские необитаемые острова, каждый из которых имеет свою уникальную историю и природу. Давайте рассмотрим 5 самых больших из них.

Самые большие необитаемые острова нашей планеты

1. Остров Девон (Канада)

Самый большой необитаемый остров мира — Остров Девон. Расположенный в северной части Канады, этот остров имеет площадь приблизительно 55 тысяч квадратных километров. Он известен своими ледяными пейзажами и экстремальными климатическими условиями, что делает его непригодным для постоянного проживания.





2. Остров Беркнер (Антарктика)

Остров Беркнер, площадью около 44 тысяч квадратных километров, расположен на юге мира, в Антарктике. Этот полностью покрытый льдом остров служит важным местом для научных исследований, хотя постоянных жителей здесь нет.





3. Остров Принца Патрика (Канада)

С площадью около 15,8 тысячи квадратных километров, остров Принца Патрика находится в северной Канаде. Его отдаленное расположение и суровые климатические условия сделали этот остров необитаемым.





4. Остров Элсмир (Канада)

Остров Элсмир, один из крупнейших в Арктическом архипелаге, занимает площадь около 11 тысяч квадратных километров. Остров известен своей арктической флорой и фауной, а также археологическими находками.





5. Остров Банкс (Канада)

С площадью около 70 тысяч квадратных километров, Остров Банкс является одним из крупнейших необитаемых островов Канады. Он примечателен своей арктической природой и является важной территорией для изучения изменения климата.





Эти острова остаются свидетелями незатронутой человеком природы, сохраняя загадки и красоту. Они напоминают нам о необъятных просторах нашей планеты, где природа все еще доминирует над человеческой деятельностью.



