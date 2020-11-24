Оптическая иллюзия с «прыгающими» человечками взорвала сеть

Вспомните, сколько интересных оптических иллюзий вы видели? Чего только стоит картинка с синим или бело-золотым платьем, которая несколько лет назад вводила в недоумение всех, кто ее видел. Однако, сейчас появилась еще одна занимательная анимация, которую создал пользователь Twitter, японец @jagarikin.

ФОТО: Из открытых источников

Это незамысловатая анимация, на которой изображен эскалатор и несколько человечков. Одни из них поднимаются по лестнице-эскалатору, а другие падают, пройдя к верху. Складывается такое чувство, что это движение является бесконечным.

Но, к сожалению, большинство пользователей ошибаются, ведь объекты на изображении не шевелятся вовсе. Иллюзия движения создается за счет изменения цвета.

"Если яркая точка появляется в одной позиции, а затем снова появляется в позиции, смещенной вправо, мы склонны видеть одиночный объект, движущийся слева направо. Это базовый эффект, который лежит в основе плавных движений, которые мы видим в фильмах и анимации " , — прокомментировали исследователи из Стэнфордского университета.

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