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Главная Новости Общество невероятно Оптическая иллюзия с «прыгающими» человечками взорвала сеть
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Оптическая иллюзия с «прыгающими» человечками взорвала сеть

Нашумевшая картинка вводит в ступор пользователей Интернета

сегодня, 15:05
Автор:

Елизавета Черных

Вспомните, сколько интересных оптических иллюзий вы видели? Чего только стоит картинка с синим или бело-золотым платьем, которая несколько лет назад вводила в недоумение всех, кто ее видел. Однако, сейчас появилась еще одна занимательная анимация, которую создал пользователь Twitter, японец @jagarikin.

Оптическая иллюзия с «прыгающими» человечками взорвала сеть

ФОТО: Из открытых источников

Это незамысловатая анимация, на которой изображен эскалатор и несколько человечков. Одни из них поднимаются по лестнице-эскалатору, а другие падают, пройдя к верху. Складывается такое чувство, что это движение является бесконечным. 

Но, к сожалению, большинство пользователей ошибаются, ведь объекты на изображении не шевелятся вовсе. Иллюзия движения создается за счет изменения цвета. 

"Если яркая точка появляется в одной позиции, а затем снова появляется в позиции, смещенной вправо, мы склонны видеть одиночный объект, движущийся слева направо. Это базовый эффект, который лежит в основе плавных движений, которые мы видим в фильмах и анимации ", — прокомментировали исследователи из Стэнфордского университета.


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Источник: https://world.fakty.ua/361633-ne-ver-glazam-svoim-opticheskaya-illyuziya-s-prygayucshimi-chelovechkami-vzorvala-set
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