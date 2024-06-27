Опасный рецепт от ИИ: семья едва не погибла от отравления

Пользователь форума Reddit поделился историей, как обращение к искусственному интеллекту Gemini от Google едва не обернулось катастрофой для его семьи. В попытке найти новый рецепт заправки для салата, мужчина не подозревал, что ИИ не всегда точен в своих ответах.

Искусственный интеллект предложил пользователю рецепт, состоящий из оливкового масла и чеснока, с указанием точных пропорций и времени настаивания. Мужчина без сомнений следовал инструкциям. Однако спустя три дня он заметил, что что-то пошло не так: соус начал странно булькать и выпускать газы.





Беспокойство заставило мужчину поискать информацию. Оказалось, что рецепт, предложенный ИИ, мог привести к формированию ботулотоксина — одного из самых мощных и опасных природных токсинов, вызывающего ботулизм, заболевание, которое парализует нервную систему и может привести к летальному исходу.

“Если бы я не проверил его за 3-4 дня, я бы ничего не узнал и потерял бы всю свою семью. Будьте осторожны и никогда не доверяйте AI, дорогие люди…”, — написал мужчина.





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