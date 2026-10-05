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"Они приходят за мной": врачи рассказали о видениях людей перед смертью

Специалисты хосписов рассказали о необычных видениях и снах пациентов в конце жизни

5 октября 2026, 11:05
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Сергій Кречмаровський

Некоторые люди в последние недели жизни начинают рассказывать о необычных встречах и видениях. Чаще всего в таких переживаниях появляются умершие родственники, причем пациенты могут воспринимать их как вполне реальных.

"Они приходят за мной": врачи рассказали о видениях людей перед смертью

Таинственные видения могут сопровождать человека в последние недели жизни. Фото: MART PRODUCTION / Pexels

Специалисты паллиативной помощи годами наблюдают подобные случаи. Врач Кристофер Керр исследовал сны и видения людей в конце жизни и обнаружил, что многие пациенты описывают их как очень яркие и реалистичные.

В одном из исследований с участием 59 пациентов хосписа 88% людей рассказали по меньшей мере об одном сне или видении, связанном с концом жизни. Во многих случаях они видели людей, которых уже не было в живых.

Интересно, что такие переживания часто носят спокойный характер. Медсестра хосписа Джули Макфадден рассказывала, что пациенты могут говорить об умерших родителях, друзьях или других близких людях, якобы пришедших их навестить.

По словам Макфадден, подобные видения могут возникать примерно за три-четыре недели до смерти. При этом они не обязательно означают, что человек потерял связь с реальностью. Специалисты отличают такие переживания от делирия, который может сопровождаться спутанностью сознания и дезориентацией.

Почему именно умершие родственники появляются в таких видениях, неизвестно. У науки пока нет однозначного объяснения этого феномена. В то же время медики советуют не спорить с человеком, рассказывающим о подобной встрече. Для него этот опыт может быть очень реальным и даже успокаивающим.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о десяти рассказах мужчин о том, что именно стало последней каплей в их браке



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Источник: https://www.vice.com/en/article/the-strange-visions-people-experience-before-they-die-according-to-hospice-physicians/
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