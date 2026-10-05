"Вони приходять за мною": лікарі розповіли про видіння людей перед смертю

Деякі люди в останні тижні життя починають розповідати про незвичайні зустрічі та видіння. Найчастіше у таких переживаннях з'являються померлі родичі, причому пацієнти можуть сприймати їх як цілком реальних.

Таємничі видіння можуть супроводжувати людину в останні тижні життя. Фото: MART PRODUCTION / Pexels.

Фахівці паліативної допомоги роками спостерігають подібні випадки. Лікар Крістофер Керр досліджував сни та видіння людей наприкінці життя і виявив, що багато пацієнтів описують їх як дуже яскраві та реалістичні.

В одному з досліджень за участю 59 пацієнтів хоспісу 88% людей розповіли щонайменше про один сон або видіння, пов'язане з кінцем життя. У багатьох випадках вони бачили людей, яких уже не було серед живих.

Цікаво, що такі переживання часто мають спокійний характер. Медсестра хоспісу Джулі Макфадден розповідала, що пацієнти можуть говорити про померлих батьків, друзів або інших близьких людей, які нібито прийшли їх провідати.

За словами Макфадден, подібні видіння можуть виникати приблизно за три-чотири тижні до смерті. При цьому вони не обов'язково означають, що людина втратила зв'язок із реальністю. Фахівці відрізняють такі переживання від делірію, який може супроводжуватися сплутаністю свідомості та дезорієнтацією.

Чому саме померлі родичі з'являються у таких видіннях, достеменно невідомо. Наука поки не має однозначного пояснення цього феномену. Водночас медики радять не сперечатися з людиною, яка розповідає про подібну зустріч. Для неї цей досвід може бути надзвичайно реальним і навіть заспокійливим.

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