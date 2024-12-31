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Оккупантам не удалось убить Санта-Клауса: украинские пограничники показали видео

Госпогранслужба поздравила украинцев с Новым годом и ответила на циничный ролик российских пропагандистов

сегодня, 09:01
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Николай Лисицын

Новый год-2025 приближается, Санта-Клаус уже перешел границу Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Госпогранслужбу Украины, которая 30 декабря в Facebook опубликовала видеоролик к новогодним праздникам. Видео "оживляет" Санту, которого накануне в угоду своим интересам уничтожили российские пропагандисты.

Оккупантам не удалось убить Санта-Клауса: украинские пограничники показали видео

Санта-Клаус уже на территории Украины, скоро Новый год! Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

На кадрах видны украинские Карпаты в снегу и дежурный пограничник на вышке на посту. Он сообщает коллегам по рации, что "видит движение". "Нарушителем" оказывается Санта, который идет по лесу с мешком и подарками в сторону Украины. Его с камер наблюдения фиксирует на мониторе другой пограничник.

"Тоже его вижу", – говорит он в ответ.

Затем Санта-Клаус минует пограничный столб в цветах украинского флага. В ролике появляется третий украинский пограничник.

"Сообщаю: Санта пересек границу", – произносит он.

В это время перед Сантой появляются сани с оленями, на которые он садится.

"Официально! Государственная пограничная служба Украины сообщает: Санта пересек границу!" – сказано в сообщении ГПСУ.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как в России циничные пропагандисты сняли видеоролик для детей о Новом Годе, в котором ПВО оккупантов сбивает Санта-Клауса, летящего по небу. В ролике Санта на английском языке приветствует Россию и говорит, что везет подарки, а в его санках ракеты и снаряды с маркировкой НАТО. В эту минуту над Москвой Санту сбивает ПВО, у радаров сидят военный и российский Дед Мороз, который благодарит оккупанта за убийство конкурента и говорит, что "не нужно нам ничего иностранного в нашем небе".

Также "Комментарии" сообщали, что в Беларуси на школьных утренниках и корпоративах требуют отказаться от Санта-Клауса и западной праздничной музыки, вроде Jingle Bells или Happy New Year. Вместо этого пропагандисты режима Лукашенко заставляют население сделать акцент на "белорусских традициях".



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=565187916433237
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