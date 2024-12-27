«Санту сбило ПВО»: в России сняли шокирующий ролик для детей

В России безумные пропагандисты сняли видеоролик для детей о Новом Годе, в котором ПВО сбивает Санта Клауса. В ролике Санта Клаус на английском языке приветствует Россию и говорит, что везет подарки, а в его санках ракеты и снаряды с маркировкой НАТО.

Кадр из ролика

В эту минуту над Москвой Санту сбивает ПВО, у радаров сидит военный и российский Дед Мороз, который говорит, что "не нужно нам ничего иностранного в нашем небе".

Напомним, портал "Комментарии" писал, как российская пропаганда все чаще начала подделывать обложки мировых СМИ, где изображает президента Украины в насмешливых карикатурах.

Так, в российских Telegram-каналах тиражируют новую "обложку" американского журнала The Nation, где изображен Зеленский на фоне Путина с подписью: "Неравная дуэль. Владимир Зеленский не смог победить, все снова говорят только о Путине. Как и сам Зеленский". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Там отмечают, что эта "обложка" – поддека. Ее нет ни на официальном сайте The Nation, ни в соцсетях, пишут фактчекеры из "Укринформа". На фейковом переплете указано, что журнал с этой карикатурой якобы должен выйти в январе 2025 года, однако настоящий январский экземпляр имеет другую титульную страницу – это карта США с заголовком "Красный код". "Цель фейка – бестолковая попытка "возвеличения" образа Путина не только в глазах российского общества, но и в мире, в частности в Украине", – отмечают в Центре.